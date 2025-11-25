ETV Bharat / state

क्रिमिनल केस में कस्टडी गैर-कानूनी नहीं; जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला, आदेश मिसाल नहीं

सिहोर निवासी राम निवास की ओर से ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया था कि उसका भाई दुष्कर्म व पॉस्को के अपराध में न्यायिक कस्टडी में है. जिला न्यायालय ने उसका जमातन आवेदन खारिज कर दिया था, जिसके बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में तीन बार आवेदन दायर किए गए. तीनों बार जमानत नहीं मिलने की स्थिति में आवेदन को वापस ले लिया गया था. याचिका में कहा गया था कि उसके भाई को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 21 और 22 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

जबलपुर : हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने अहम फैसले में कहा है कि क्रिमिनल केस में आरोपी की कस्टडी को अवैध नहीं माना जा सकता है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस एस एन भट्ट व जस्टिस विनय सराफ ने इस आदेश के साथ दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है.

जमानत नहीं दिए जाने को दी गई थी चुनौती

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके भाई को गिरफ्तार करने से पहले प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था. उसके अधिकारों के संबंध में बिना जानकारी दिए ही न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. उसे कानूनी बचाव व केस असरदार तरीके से पेश करने का कानूनी अधिकार है. जमानत नहीं देने से यह अधिकार कमजोर होता है. याचिका में हवाला देते हुए कहा गया था कि भोपाल निवासी एक लड़की ने पिता को जमानत नहीं दिए जाने के कारण हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पिता को जमानत का लाभ प्रदान किया था.

हाईकोर्ट के आदेश को मिसाल के रूप में उपयोग नहीं किया जाए

तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में न्यायालय को बताया गया था कि याचिकाकर्ता के पिता फर्जीवाड़ा करने वाले कंपनी के डायरेक्टर हैं. वास्तव में उनके पिता सिर्फ कंपनी के कर्मचारी थे. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी भी दायर की गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस में उसकी कस्टडी को गैर-कानूनी नहीं माना जा सकता. हाईकोर्ट के आदेश को मिसाल के रूप में उपयोग नहीं किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया था.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरस्त करते हुए उक्त आदेश की प्रति हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों को भेजने के आदेश जारी किए हैं