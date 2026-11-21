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नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में अपराध की प्रकृति देखना जरूरी, सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दलील

एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित प्रकरणों पर सुनवाई शुरू ( IANS )

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने एमपी-एमएलए क्रिमिनल केसों को वापस लेने की याचिका पर सुनवाई की. पूर्व व वर्तमान एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण में अभियोजन वापसी के आवेदनों पर ये सुनवाई शुक्रवार से शुरू हुई.