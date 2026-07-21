ETV Bharat / state

इंदौर भागीरथपुरा कांड की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने नगर निगम से पूछे सवाल

जांच रिपोर्ट के स्टेटस पर कोर्ट ने पूछे सवाल, नगर निगम ने अबतक पेश नहीं की है पूरी रिपोर्ट, जवाबदारी भी तय नहीं.

BHAGIRATHPURA TOXIC WATER CASE
इंदौर भागीरथपुरा कांड की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में भागीरथपुरा दूषित जल कांड पर सुनवाई हुई. भागीरथपुरा में दूषित जल से कई लोगों की मौत के बाद ये याचिका दायर की गई थी. कोर्ट को बताया गया कि 6 माह बीत जाने के बाद भी निगम की ओर से भागीरथपुरा मामले में जांच रिपोर्ट तैयार नहीं की गई. जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए निगम से जवाब तलब किए हैं.

कोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब

कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के एडवोकेट अजय बगड़िया ने इस बात की भी जानकारी दी कि अभी भी इंदौर शहर के अलग-अलग क्षेत्र में दूषित पानी की शिकायतें आ रही हैं. इस पर कोर्ट ने इंदौर नगर निगम से पूछा कि शहर में जो पानी की टंकी है उसकी सफाई के लिए किस तरह की व्यवस्था है? इस पर नगर निगम ने हाईकोर्ट को बताया कि समय-समय पर उनकी सफाई की जाती है.

कई सैंपल फेल, भागीरथपुरा कांड में किसकी लापरवाही?

कोर्ट में यह भी सामने आया कि भागीरथपुरा कांड के बाद अलग-अलग विभागों द्वारा भागीरथपुरा सहित इंदौर के विभिन्न इलाकों के ट्यूबवेल के पानी के सैंपल लिए गए थे. जून के अंतिम महीने में इसकी रिपोर्ट भी जारी हो गई है, जिनमें 79 फीसदी सैंपल फेल पाए गए. इसमें भागीरथपूरा के बोरिंग भी शामिल थी. हालांकि, जांच आयोग अब तक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि किसकी लापरवाही के कारण भागीरथपुरा में इतनी बड़ी घटना घटित हुई.

कब रिपोर्ट पेश करेगा नगर निगम

भागीरथपुरा में पीड़ित परिवार, निगम अफसर के बयान लिए जा चुके हैं. इसके बावजूद रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हो पाई है. दो बार तो एक-एक महीने का समय रिपोर्ट पेश करने के लिए भी लिया गया था फिर भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई. फिलहाल कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.

यह भी पढ़ें-

हत्या के आरोपी की आजीवन कारावास की सजा निरस्त, जांच व सबूतों में हुई थी गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

हैदराबाद से जबलपुर लाए गए घोड़ों की मौत का मामला, 19 मौतों के बाद हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में 36 लोगों की मौत हो गई थी, इस मामले पर सोमवार को जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और आलोक अवस्थी की डबल बेंच ने सुनवाई की. हालांकि, सुनवाई के बाद कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया गया. याचिकाकर्ता की ओर से नए तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेने की मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया.

TAGGED:

HIGHCOURT ON BHAGIRATHPURA CASE
MADHYA PRADESH NEWS
BHAGIRATHPURA DEATH CASE INDORE
BHAGIRATHPURA TOXIC WATER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.