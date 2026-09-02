रीवा जेल में बंद कैदियों के अचानक बदल जाते थे वकालतनामा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती
वकालतनामा मामले में अतिथि शिक्षक और जेल अधीक्षक की भूमिका संदिग्ध, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 11:57 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में वकालतनामा से जुड़े एक मामले ने न्यायालय को गंभीर टिप्पणी और जांच के निर्देश देने के लिए मजबूर कर दिया. जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अविन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने मामले में एक अतिथि शिक्षक नीरज कुमार साकेत की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट के सामने यह आरोप आया कि नीरज कुमार साकेत जेल में बंद आरोपियों से वकालतनामे हासिल कर उन्हें अधिवक्ता राम प्रकाश यादव तक पहुंचाता था, जिन्हें बाद में कोर्ट में गलत तरीके से पेश किया जाता था.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, हाईकोर्ट में कुछ ऐसे मामले सामने आए, जिनमें सुनवाई के बाद अचानक अधिवक्ता बदलने के आवेदन पेश किए गए और नए वकालतनामे रिकॉर्ड पर लाए गए. इनमें बड़ी संख्या में मामले रीवा केंद्रीय जेल से जुड़े बताए गए. कोर्ट के समक्ष यह भी बताया गया कि ऐसे 30 से अधिक वकालतनामे जेल से प्राप्त किए गए. इनमें से ज्यादातर मामले अधिवक्ता राम प्रकाश यादव से जुड़े हुए थे.
नीरज कुमार साकेत की संलिप्तता की जांच
अधिवक्ता राम प्रकाश यादव से इस संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि वकालतनामे नीरज कुमार साकेत के माध्यम से उनके पास पहुंचते थे. इसके बाद नीरज कुमार साकेत की स्थिति की जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि वह अधिवक्ता नहीं, बल्कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बरेला, थाना सिरमौर, जिला रीवा में अंग्रेजी विषय के ग्रेड-II अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत है.
हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश में नीरज कुमार साकेत के स्वयं अधिवक्ता होने या न होने का अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया लेकिन कोर्ट ने उनके द्वारा वकालतनामे प्राप्त करने की भूमिका और शपथपत्र में उन्हें अधिवक्ता बताए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है. अदालत ने इस पूरे घटनाक्रम को वकालत के पेशे में टाउटिज्म यानी बिचौलियागिरी के संदर्भ में भी जांच के योग्य माना है.
तत्कालीन रीवा जेल अधीक्षक भी जांच के घेरे में
हाईकोर्ट ने मामले में तीन अलग-अलग स्तर पर जांच के निर्देश दिए हैं. स्कूल शिक्षा विभाग को नीरज कुमार साकेत के आचरण की जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया है. वहीं, रीवा केंद्रीय जेल के तत्कालीन अधीक्षक की भूमिका की भी जांच होगी कि बिना उचित सत्यापन के वकालतनामे कैसे स्वीकार और प्रमाणित किए गए? मामला मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल को भी भेजा गया है, जिससे वकालत में कथित टाउटिज्म और कोर्ट में दाखिल कथित गलत शपथपत्र के संबंध में कार्रवाई की जा सके. फिलहाल बार काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश बर काउंसिल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी महाधिवक्ता के पास में है. इसलिए वह इसकी जांच करें और अदालत को इसकी जानकारी दें.
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क्या होता है वकालतनामा?
वकालतनामा एक ऐसा दस्तावेज होता है, जिसमें फरियादी यह साइन करके देता है कि उनकी तरफ से कोर्ट के सामने उनकी बात वकील रखेंगे और जिस वकील के लिए यह वकालतनामा साइन किया जाता है, वह सबसे पहले कोर्ट के सामने वकालतनामा पेश करते हैं. इस मामले में तीनों संबंधित विभागों को 30 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2026 को होगी.