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जनसंख्या के अनुपात में नहीं दिया जा सकता आरक्षण, OBC रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई

ओबीसी आरक्षण के विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने रखा जनसंख्या अनुपात का तर्क, कोर्ट ने लिया संज्ञान

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OBC रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 10:20 PM IST

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जबलपुर : OBC रिजर्वेशन को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई अंतिम दौर में है. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष बुधवार को प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान दायर की गईं 86 याचिकाओं पर तीन दिवसीय अंतिम स्तर की सुनवाई शुरू हुई. आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने पहले दिन पक्ष प्रस्तुत किया. याचिकाओं पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी.

'जनसंख्या के अनुपात में नहीं दिया जा सकता आरक्षण'

याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ओबीसी आरक्षण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने तर्क रखते हुए कहा कि जनसंख्या के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी केस का हवाला देते हुए कहा कि बिना किसी अध्ययन के अचानक इस तरह का फैसला लिया जाना गलत है. न्यायालय ने तर्कों को संज्ञान में लेकर गुरुवार को दोपहर तीन बजे से आगे की सुनवाई करने के निर्देश दिए.

अप्रैल में होनी थी सुनवाई, तकनीकी कारणों से टली

वर्ष 2019 में अशिता दुबे व अन्य की ओर से दायर याचिका में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने को चुनौती दी गई थी. इसके बाद से लगातार ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दायर हुईं. सभी याचिकाओं पर सुनवाई 27, 28 और 29 अप्रैल को निर्धारित हुई थी लेकिन दूसरे दिन ही तकनीकी कारणों के चलते यह टल गई. 27 अप्रैल को कोर्ट ने सभी पक्षों के अधिवक्ताओं के लिए बहस की समय-सीमा तय कर दी थी.

इसके बाद 28 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज राज्य शासन की ओर से पक्ष रखेंगे. गुरुवार को ओबीसी आरक्षण के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी व वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी आगे भी पक्ष प्रस्तुत करेंगे.

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ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

ओबीसी के कई अभ्यर्थियों ने महाधिवक्ता के निवास के समक्ष घेराव के बाद हाईकोर्ट परिसर तक तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च किया. ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थियों को मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में सुरक्षा अधिकारियों ने प्रवेश करने से रोक दिया. मामले में गुरुवार को आगे सुनवाई होगी.

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