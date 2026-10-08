ETV Bharat / state

इंदौर मेट्रो के लिए उजड़ेगा हजारों तोतों का घर या बचेगा आशियाना, एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई

Etv Bharat ( Etv Bharat )

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में मेट्रो स्टेशन के लिए तोतों का घर उजाड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में बताया गया कि रीगल चौराहे पर लगे पेड़ों पर हजारों की तादाद में तोते बैठते हैं, लेकिन प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के लिए यहां लगे पेड़ों का काटा जाना है. इससे हजारों तोतों का आशियाना उजड़ सकता है. बुधवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मेट्रो कंपनी ने भी अपना पक्ष रखा.

दरअसल, जहां ये मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है, वहां पेड़ों को काटकर मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा बनाया जाना था. इसे लेकर काम भी शुरू हो गया था लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक जनहित याचिका कोर्ट के समक्ष लगाई गई. याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए संबंधित कंपनी को रीगल चौराहे के आसपास किसी क्षेत्र में जमीन तलाश कर वहां पर स्टेशन बनाने के आदेश दिए थे.