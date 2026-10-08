इंदौर मेट्रो के लिए उजड़ेगा हजारों तोतों का घर या बचेगा आशियाना, एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में मेट्रो डेव्लपमेंट और पेड़ों की कटाई का मामला, पेड़ों की कटाई के लिए कंपनी के कई तर्क. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 12:14 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में मेट्रो स्टेशन के लिए तोतों का घर उजाड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में बताया गया कि रीगल चौराहे पर लगे पेड़ों पर हजारों की तादाद में तोते बैठते हैं, लेकिन प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के लिए यहां लगे पेड़ों का काटा जाना है. इससे हजारों तोतों का आशियाना उजड़ सकता है. बुधवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मेट्रो कंपनी ने भी अपना पक्ष रखा.
दरअसल, जहां ये मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है, वहां पेड़ों को काटकर मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा बनाया जाना था. इसे लेकर काम भी शुरू हो गया था लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक जनहित याचिका कोर्ट के समक्ष लगाई गई. याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए संबंधित कंपनी को रीगल चौराहे के आसपास किसी क्षेत्र में जमीन तलाश कर वहां पर स्टेशन बनाने के आदेश दिए थे.
पेड़ों की कटाई पर लगी है रोक, दूसरी जगह तलाशने के थे आदेश
मेट्रो कंपनी ने तीन नई जगहें तलाशीं, पर जताई असमर्थता
कोर्ट के आदेश पर मेट्रो कंपनी ने रीगल चौराहे के पास दूसरी जगह तलाशी और उसकी रिपोर्ट सुनवाई में पेश की. मेट्रो कंपनी की ओर से बताया गया कि एक जमीन जो तलाशी गई वह गांधी हाल की है, वह ऐतिहासिक और काफी पुरानी इमारत है, अगर वहां मेट्रो स्टेशन बनता है तो तकरीबन 400 करोड़ रुपए का बजट प्रोजेक्ट में बढ़ जाएगा. इसके साथ ही प्रीतम लाल दुआ सभागृह की जमीन पर यदि स्टेशन बनता है, तो यहां भी काफी संपत्तियों को तोड़ना पड़ेगा और यातायात भी प्रभावित होगा.
रीगल चौराहे पर रानी सहाय ही उपयुक्त : मेट्रो कंपनी
कंपनी ने इसके अलावा तीसरी जमीन बताते हुए कहा कि रीगल टॉकीज के पास न्यायाधीशों के बंगले और अन्य जगह प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे में मेट्रो कंपनी ने तीनों जगहों पर अलग अलग कारण बताकर उन जगहों पर मेट्रो स्टेशन बनाए जाने पर असमर्थता जताई.
यह भी पढ़ें-
- भोपाल मेट्रो अफसरों पर भड़के विधायक आतिफ अकील, बाहर निकलो वरना बदतमीजी करने लगूंगा
- इंदौर मेट्रो की पहली अंडरग्राउंड खुदाई शुरू, थाईलैंड की आधुनिक तकनीक से आकार लेगी सुरंग
- इंदौर मेट्रो का रूटीन शेड्यूल जारी, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हर 15 मिनट में ट्रेन
मामले की सुनवाई में मेट्रो कंपनी ने आगे कहा कि रीगल चौराहे पर रानी सहाय ही मेट्रो स्टेशन बनने के लिए उपयुक्त है. कोर्ट ने मेट्रो कंपनी के तमाम तर्कों को सुनने के बाद सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है, देखना होगा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच अब इस मामले में क्या फैसला लेती है.