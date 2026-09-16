ETV Bharat / state

जनरल कैटेगरी के EWS अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं? अन्य राज्यों की तरह मिले लाभ, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

असिस्टेंट ग्रेड-3 भर्ती से पहले अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, दूसरे प्रदेश के उच्च न्यायालयों का दिया हवाल, सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.

ASSITANT GRADE 3 BHARTI MP HIGHCOURT
जनरल कैटेगरी के EWS अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 8:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अन्य प्रदेश की तरह ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता ने दूसरे प्रदेशों के हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा भी ईओडब्ल्यू वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग के तरह आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए, जिसपर हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने सुनवाई की.

जनरल कैटेगरी के EWS अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं?

दरअसल, पन्ना निवासी सत्येंद्र कुमार खरे की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट द्वारा 14 अगस्त 2026 को असिस्टेंट ग्रेड-3 के 1174 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था. भर्ती विज्ञापन में सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है. याचिका में आगे कहा गया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बावजूद आयु सीमा में छूट नहीं देना को संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार के विपरीत है.

अन्य राज्यों की तरह मिले आयु सीमा में छूट

याचिका में कहा गया था कि गुजरात हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापनों में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आरक्षित वर्ग की तरह आयु सीमा में पांच साल की छूट प्रदान की गई है. याचिका में राहत चाही गई थी कि अन्य प्रदेश के हाईकोर्ट की तरह ईडब्ल्यूएस वर्ग का अभ्यर्थी होने के कारण उसे भी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए.

यह भी पढ़ें-

कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि अंतरिम उपाय के तौर पर याचिकाकर्ता को परीक्षा फॉर्म जमा करने की अनुमति दी जाती है, जिसे रजिस्ट्रार स्वीकार करेंगे और याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी. कोर्ट की अनुमति के बिना परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा और याचिकाकर्ता इस अंतरिम आदेश के कारण किसी अधिकार या लाभ का दावा नहीं कर सकता है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास मिश्रा और धीरज तिवारी ने पैरवी की. इसके साथ ही युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

TAGGED:

AGE RELAXATION FOR EWS
ASSITANT GRADE 3 BHARTI
JABALPUR HIGHCOURT NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
MP HIGHCOURT HEARING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.