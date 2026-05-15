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धार भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आज, एक साथ पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक

इंदौर हाईकोर्ट ने 12 मई को आखिरी सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला. धार में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू. धार से राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.

DHAR BHOJSHALA DISPUTE HC VERDICT
धार भोजशाला विवाद पर इंदौर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 7:16 AM IST

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Updated : May 15, 2026 at 8:57 AM IST

3 Min Read
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धार: मध्य प्रदेश के धार जिले के बहुचर्चित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में शुक्रवार को लंबे समय से प्रतीक्षित अहम फैसला आने वाला है. पूरे देश और प्रदेश की नजरें हाईकोर्ट फैसले पर टिकी हैं. इससे पहले इंदौर हाईकोर्ट ने 12 मई को आखिरी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. 15 मई को इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच फैसला सुना सकती है.

धार की भोजशाला को हिन्दू समुदाय वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद बताता है. हिन्दू पक्ष को उम्मीद है कि उसे नियमित पूजा की अनुमति मिलेगी. सुनवाई के दौरान हिन्दू, मुस्लिम और जैन समुदायों के याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश रखी और स्मारक में अपने समुदाय के लोगों के लिए उपासना का विशेष अधिकार मांगा है.

पांच याचिकाओं और तीन इंटरवेंशन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

इंदौर हाईकोर्ट डबल बेंच ने पांच याचिकाओं और तीन इंटरवेंशन को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. लंबी सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से बहस हुई. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

​कलेक्टर की अपील और प्रतिबंधात्मक आदेश

इस संवेदनशील निर्णय को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी कर दी गई है. प्रशासनिक अधिकारी निरंतर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जिले भर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं. यह आदेश 5 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा.

बिना अनुमति के जुलूस, धरना- प्रदर्शन और पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक है. ​हथियारों के प्रदर्शन और पेट्रोल-डीजल को बोतल या कंटेनर में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ​होटल और लॉज संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगंतुकों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें.

​सोशल मीडिया पर निगरानी

प्रशासन सोशल मीडिया की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहा है। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि भड़काऊ, भ्रामक या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के निवासियों से जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करने और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है.

Last Updated : May 15, 2026 at 8:57 AM IST

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