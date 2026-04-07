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क्रिमिनल कंटेंप्ट केस में हाईकोर्ट ने विधायक संजय पाठक को किया तलब, एफिडेविट पेश कर मांगी माफी

कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि "विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितम्बर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट जस्टिस ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक ने उससे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया. जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं."

जबलपुर: हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भाजपा विधायक संजय पाठक के आपराधिक अवमानना के मामले में सोमवार को सुनवाई की. आपराधिक अवमानना की सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक की तरफ से वकील द्वारा हलफनामा पेश कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांगी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक संजय पाठक को तलब किया है. 2 अप्रैल को सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने विधायक संजय पाठक के खिलाफ क्रिमिनल कंटेंप्ट का केस दर्ज किए जाने के आदेश जारी किए थे.

जस्टिस विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया था.

आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के जारी किये थे निर्देश

याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी. उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई है. विधायक का यह कृत्य न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने तथा गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करना आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है. हाईकोर्ट ने विगत 2 अप्रैल को याचिका का निराकरण करते हुए मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा विधायक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जारी किये थे.

भाजपा विधायक ने वकील के माध्यम से पेश किया माफीनामा

आपराधिक अवमानना पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक की तरफ से भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए. उन्होंने कहा कि "एकलपीठ ने अपने आदेश में प्रकरण को चीफ जस्टिस के समक्ष पेश करने के निर्देश जारी किये थे. प्रतिद्वंदी के द्वारा इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी. अनावेदक की तरफ से पेश किये गये एफिडेविट में अपनी गलती स्वीकार करते हुए वे बिना शर्त माफी मांग रहे हैं.

उन्होंने फोन पर संपर्क करने का प्रयास करते हुए सिर्फ अपना नाम बताया था. गलती का एहसास होने पर उन्होंने फोन काट दिया था. आपराधिक अवमानना में दंड का प्रावधान है, जब गलती अक्षम्य हो या संबंधित व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करें. भाजपा विधायक ने अपनी गलती स्वीकार करने के साथ बिना शर्त माफी के संबंध में हलफनामा पेश किया है." युगलपीठ ने आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक संजय पाठक को तलब किया है.