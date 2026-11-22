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दशकों तक सेवा लेने के बाद अतिथि विद्वानों के भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की: जबलपुर हाईकोर्ट

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

जबलपुर: सरकारी कालेजों में दो से तीन दशक तक अध्यापन करने वाले अतिथि विद्वानों के भविष्य को लेकर हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद सरकार उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सीधे नियमितीकरण का आदेश देने से इनकार करते हुए अलग संवर्ग गठित कर समायोजन की नीति बनाने का सुझाव दिया है.