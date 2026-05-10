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अवमानना मामले में हाईकोर्ट सख्त, MSME विभाग के प्रमुख सचिव सहित 3 के खिलाफ वारंट जारी

रीवा के जिला उद्योग केंद्र में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर के प्रमोशन का मामला, 90 दिनों में समाधान नहीं होने पर दायर की थी अवमानना याचिका.

MP HIGH COURT ON CONTEMPT CASE
अवमानना मामले में MSME विभाग के प्रमुख सचिव सहित 3 के खिलाफ जमानती वारंट जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 2:13 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमएसएमई विभाग में पदोन्नति के एक अवमानना मामले में प्रमुख सचिव सहित 3 अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पूर्व आदेश का पालन नहीं के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका पर सख्त रूख अपनाया है.

प्रमुख सचिव सहित 3 अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी

जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह, आयुक्त दिलीप कुमार सिंह और जिला उद्योग केंद्र रीवा के जनरल मैनेजर राहुल दुबे के खिलाफ 25-25 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किये हैं. हाईकोर्ट ने भोपाल और रीवा एसपी को वारंट तामील कराने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है.

प्रमोशन नहीं देने पर दायर की थी याचिका

जिला उद्योग केंद्र रीवा में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश तिवारी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि वह मैनेजर पद पर प्रमोशन पाने के पात्र थे, लेकिन विभाग की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था. जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 को आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर उनकी पदोन्नति पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे.

90 दिन में प्रमोशन नहीं, दायर की अवमानना याचिका

90 दिन की समयावधि बीत जाने के बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश तिवारी ने फिर अवमानना का मामला दायर गया. इस पर हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ में सुनवाई चल रही थी. इस मामले में एमएसएमई मंत्रालय के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह, आयुक्त दिलीप कुमार सिंह और जिला उद्योग केंद्र रीवा के जनरल मैनेजर राहुल दुबे को पक्षकार बनाया गया था.

नोटिस तामील होने के बावजूद सुनवाई में नहीं पहुंचे अधिकारी

अवमानना मामले की सुनवाई दौरान हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पाया कि तीनों अधिकारियों को नोटिस विधिवत तामील हो चुके हैं, इसके बावजूद उनकी ओर से कोई भी न्यायालय में पेश नहीं हुआ. जिस पर नाराजगी जताते हुए न्यायालय ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिये हैं. हाईकोर्ट ने भोपाल और रीवा एसपी को वारंट तामील कराने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है.

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