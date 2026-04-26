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शिवाजी मार्केट की 120 दुकानों को हटाने पर हाईकोर्ट का स्टे, सात दिन के भीतर करनी होगी अपील

इंदौर नगर निगम ने 22 अप्रैल को शिवाजी मार्केट की 120 दुकानों को तीन दिन के भीतर खाली करने का दिया था नोटिस.

High court indore bench
इंदौर हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: इंदौर हाई कोर्ट ने शिवाजी मार्केट की 120 दुकानों को हटाने को लेकर इंदौर नगर निगम के आदेश पर स्टे दे दिया है. बता दें पिछले दिनों इंदौर नगर निगम ने शिवाजी मार्केट में सालों से चल रही इन दुकानों को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट होने के आदेश दे दिए थे. जिसके खिलाफ दुकानदारों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर लगाई गई थी. रविवार को छुट्टी के दिन मामले की सुनवाई हुई और जस्टिस प्रणय वर्मा की स्पेशल बेंच ने मामले में उन्हें स्टे देकर उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील करने के आदेश दिए हैं.

इंदौर नगर निगम ने 22 अप्रैल को शिवाजी मार्केट की 120 दुकानों खाली करने का दिया था नोटिस

बता दें इंदौर नगर निगम ने 22 अप्रैल को इंदौर के शिवाजी मार्केट में तकरीबन 120 दुकानदारो को तीन दिन में दुकान खाली करने से संबंधी नोटिस दिया था. नोटिस में कहा गया था कि तय समय में दुकान खाली नहीं करने पर कार्रवाई कर उनको हटाया जाएगा.

दुकानदारों ने अधिवक्ता मनीष यादव के माध्यम से इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. मनीष यादव ने कोर्ट में तर्क दिया कि जिन दुकानदारों को 3 दिन का नोटिस देकर वहां से हटाया जा रहा है, वे सालों से वहां पर दुकानें संचालित कर रहे हैं और उन्हें अपील का समय भी नहीं दिया जा रहा है.

कोर्ट ने दुकानदारों को अपील करने के लिए दिया 7 दिन का समय

इंदौर नगर निगम की तरफ से कोर्ट कोर्ट को बताया गया कि यह एनजीटी का आदेश है और कान्ह नदी की सफाई के लिए ये जरूरी है कि उन्हें अन्य जगहों पर दुकान आवंटित की जाए. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में संबंधित दुकानदारों को आदेश दिए कि वे नगर निगम के उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील करें और वहां पर अपना पक्ष रखें. फिलहाल कोर्ट ने मामले में अब 7 दिन का समय संबंधित दुकानदारों को दिया है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इंदौर के कारोबारी के बारे में जानकारी देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

इंदौर क्राइम ब्रांच ने इंदौर के कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के मामले में बिश्नोई गैंग के सदस्यों तक जानकारी पहुंचाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इंदौर के कारोबारी के बारे में जानकारी दी थी. जिसके बाद लारेंस बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर ने फोन लगाकर उन्हें धमकाया था. मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है.

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