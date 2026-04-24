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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षा के आयोजन पर लगाई रोक, नहीं होंगी GNM अंतिम वर्ष की परीक्षा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षा के आयोजन पर लगाई रोक ( ETV Bharat )