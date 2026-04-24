मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षा के आयोजन पर लगाई रोक, नहीं होंगी GNM अंतिम वर्ष की परीक्षा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जीएनएम कोर्स की 28 अप्रैल से प्रस्तावित अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन पर लगाई रोक. 28 अप्रैल को होगी सुनवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 11:01 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए के सिंह ने जीएनएम कोर्स की 28 अप्रैल से प्रस्तावित अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा दी है. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए. याचिका पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि अनसूटेबल कॉलेजों के छात्रों को सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफर नहीं किया गया.
नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती
लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता विशाल बघेल की तरफ से दायर जनहित याचिका में प्रदेश में खुले सैकड़ों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया था कि निर्धारित वर्षों का पालन नहीं करने के बावजूद भी कागजों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दिये थे.
सीबीआई जांच में 600 कॉलेजों में नहीं हैं अनिवार्य सुविधाएं
सीबीआई जांच के दौरान प्रदेश में संचालित 800 नर्सिंग कॉलेजों में से करीब 600 कॉलेज अनुपयुक्त या कमियों से भरे पाए गए थे. इन संस्थानों में भवन, लैब, लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षक और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी अनिवार्य सुविधाएं नहीं थीं. कई कॉलेज केवल कागजों पर चल रहे थे और कई प्रिंसिपल और शिक्षक १५-१५ कॉलेजों में एक साथ कार्यरत दर्शाए गए थे.
जीएनएम कोर्स वाले अपात्र कॉलेजों ने छात्रों को नहीं किया स्थानांतरित
याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि प्रदेश में जीएनएम कोर्स संचालित करने वाले 117 नर्सिंग कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए थे. इन कॉलेजों के छात्रों को सुटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिये गये थे लेकिन आदेश का परिपालन अभी तक नहीं किया गया है. इन कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 28 अप्रैल से प्रस्तावित हैं.
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'हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं हो कोई भी परीक्षा'
याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. याचिका की सुनवाई के दौरान एमपीएनआरसी की पेश की गई अंडरटेकिंग रिकॉर्ड में लेते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ ने आदेश जारी किया है कि "हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर कोई भी परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाए. याचिका पर अगली सुनवाई अगली 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है."