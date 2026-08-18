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हाईकोर्ट से 13 साल बाद दिल्ली के व्यक्ति को मिला न्याय, छतरपुर की पत्नी से मिला छुटकारा

दिल्ली के रहने वाले एक युवक की शादी 2014 में छतरपुर की एक महिला से हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही महिला का व्यवहार पति के प्रति सही नहीं था और महिला वापस छतरपुर में रहने लगी. इस दौरान पति को पता लगा कि उसकी पत्नी के कई दूसरे पुरुषों से संबंध हैं. जब पति को इस बात की जानकारी लगी तो उसने संबंध विच्छेद करने के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और उसने कैमरे के जरिए रिकॉर्डिंग करके पूरे सबूत सीडी में बना लिए.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज द्वारकाधीश बंसल ने एक पति की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए व्यभिचार पत्नी से छुटकारा दिलवाया है. छतरपुर फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया था कि वह पत्नी को ₹6000 प्रति माह का गुजारा भत्ता दे जबकि पति ने बताया था कि उसकी पत्नी व्यभिचार है. इसके इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी उसने पेश किए थे लेकिन कोर्ट ने सबूत को दरकिनार करते हुए पत्नी के पक्ष में फैसला दिया था. 13 साल लंबी लड़ाई के बाद पति को न्याय मिला.

फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द (MADHYA PRADESH HIGH COURT)

फैमिली कोर्ट में दिया तलाक का आवेदन

इसके बाद छतरपुर की फैमिली कोर्ट में 2014 में ही तलाक के लिए आवेदन किया. सुनवाई के दौरान पत्नी की ओर से पति से गुजारा भत्ता मांगा गया लेकिन पति ने अपने जवाब में आरोप लगाया कि पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध हैं. इसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पति ने कोर्ट के सामने रखे लेकिन इसके बाद भी फैमिली कोर्ट ने 2018 में पति के खिलाफ फैसला सुनाया. फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह पत्नी को ₹6000 प्रतिमाह का गुजारा भत्ता देगा और पति द्वारा दिए गए सबूत को फैमिली कोर्ट ने दर किनार कर दिए.

2018 में हाईकोर्ट में दायर की याचिका

फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़ित पति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण ली. 2018 से यह मामला लगातार चलता रहा और 13 अगस्त 2026 को इसका अंतिम फैसला हुआ. जिसमें हाईकोर्ट ने पत्नी के अवैध संबंधों से जुड़े हुए सबूत को गंभीरता से लिया.

फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज द्वारकाधीश बंसल ने छतरपुर के परिवार न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए न केवल पति को तलाक दिया बल्कि भरण पोषण की राशि देने की बात भी खारिज कर दी. जस्टिस द्वारकाधीश बंसल ने अपने आदेश में परिवार न्यायालय के फैसले पर भी कटाक्ष किया कि "जब पर्याप्त सबूत थे तो उन्होंने भरण पोषण की बात कैसे स्वीकार की. सीडी के जरिए पेश किए गए सबूत पर्याप्त आधार थे और निचली कोर्ट के जज को इसके आधार पर ही फैसला करना चाहिए था."