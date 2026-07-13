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मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सुनवाई से खुद को किया अलग

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )