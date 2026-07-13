मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सुनवाई से खुद को किया अलग
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले की अंतिम सुनवाई अब स्पेशल बेंच करेगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 11:02 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मामले की अंतिम सुनवाई अब स्पेशल बेंच करेगी. वहीं सुनवाई के दौरान सोमवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. वह आरबी राय मामले में पूर्व में अधिवक्ता के रूप में पेश हो चुके हैं. वर्तमान मामला भी उसी के आधार पर आगे बढ़ रहा है. न्यायिक निष्पक्षता की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया.
विशेष युगलपीठ करेगी मामले की अंतिम सुनवाई
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में दायर याचिका पर सोमवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष अंतरिम राहत पर बहस चल रही थी. युगलपीठ ने फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने अथवा कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. पीठ ने स्पष्ट किया है कि मामले की अंतिम सुनवाई अब विशेष युगलपीठ करेगी, जिसका गठन एक-दो दिन में कर दिया जाएगा.
भोपाल निवासी स्वाति व अन्य लोगों ने दी है प्रमोशन नीति को चुनौती
बता दें भोपाल निवासी स्वाति सहित अन्य की तरफ से नई प्रमोशन नीति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि नई प्रमोशन नीति में कुछ बदलाव नहीं किया गया है. पुरानी प्रमोशन नीति में कुछ संशोधन कर उसे नई नीति का स्वरूप दिया गया है. सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन उपस्थित रहे.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा और नमननगरथ ने पक्ष रखा. अजाक संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे. दरअसल, राज्य के हजारों शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े इस मामले में अब सभी की निगाहें स्पेशल बेंच की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां प्रमोशन में आरक्षण के नियमों की संवैधानिक वैधता पर निर्णायक बहस होगी.