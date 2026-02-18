ETV Bharat / state

कर्मचारियों के मामले कोर्ट के बाहर हों खत्म! सुप्रीम कोर्ट जज का आयडिया करेगा केस खत्म

सामान्य तौर पर हाईकोर्ट में याचिका करने वाला फरियादी निचली अदालत में कई साल तक मामलों की सुनवाई करवा चुका होता है, उसके बाद जब वह हाईकोर्ट पहुंचता है तो वहां भी उसे लंबा इंतजार करना पड़ता है. ऐसी हालत में लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा कम होता है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट में हाईकोर्ट में पेंडिंग मामलों की रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2025 तक 4 लाख 80 हजार 631 मामले पेंडिंग हैं. इनमें से 284194 सिविल के मामले और 196437 क्रिमिनल मामले हैं. अदालत में जजों की संख्या कम है और मामलों की संख्या ज्यादा. इसका असर आम आदमी को मिलने वाले न्याय पर होता है.

जबलपुर: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी की सलाह पर अदालतों में पेंडिंग 40% से ज्यादा मामले खत्म किया जा सकते हैं. जस्टिस जेके माहेश्वरी का कहना है कि मुकदमेबाजी की बजाय कम से कम सरकार के अधिकारियों को मेडिएशन आर्बिट्रेशन जैसे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए. केवल सरकारी मुकदमे यदि कम हो जाते हैं तो अदालतों का बहुत हद तक बोझ कम हो जाएगा. मध्य प्रदेश में अभी भी 4 लाख 80000 हजार से ज्यादा मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं.

सुप्रीम कोर्ट के जज जे के माहेश्वरी की सलाह

अदालतों में तारीख पर तारीख से जितना आम आदमी परेशान है, उतना ही कोर्ट में काम करने वाले जज भी परेशान हैं. लगातार कोशिश के बाद भी अदालत में मामलों की संख्या कम नहीं हो पा रही है.

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे के माहेश्वरी ने जबलपुर में वकीलों के कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए कहा कि "कम से कम सरकार को अपनी तरफ से लिटिगेशन में कमी करनी चाहिए. ज्यादातर सरकारी मामले मेडिएशन आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन से खत्म किये जा सकते हैं. यदि सरकार इस मामले में सख्त हो जाए तो अदालत में आम आदमी से जुड़े मामलों में तेजी से सुनवाई की जा सकती है और अदालतों का बोझ कम किया जा सकता है."

सर्विस मैटर क्या होते हैं

हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा पेंडेंसी सर्विस मेटर की है. दरअसल सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को उनकी सेवा शर्त ग्रैजुएटी, पेंशन, प्रमोशन, ट्रांसफर जैसे मामलों में विभाग से न्याय नहीं मिलता तो वे तुरंत हाईकोर्ट में याचिका लगाने पहुंच जाते हैं. ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट में मामलों की संख्या बढ़ती चली जाती है. सिविल के जो 2 लाख 80 हजार मामले पेंडिंग हैं, उनमें ज्यादातर मामले सर्विस मैटर के हैं.

सरकारी अधिकारियों को दी सलाह (ETV Bharat)

लिटिगेशन या मुकदमेबाजी क्या होती है

आम आदमी यदि विवाद में फंसता है तो वह कोर्ट में याचिका दायर करता है. इसमें एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है. वकील इस मामले की पैरवी अदालत के सामने करते हैं और सुबूत के आधार पर मामले का फैसला सुनाया जाता है. यह सामान्य मुकदमेबाजी है जो सदियों से चली आ रही है. लेकिन लगातार बढ़ते मुकदमों की संख्या, जजों की कमी और कोर्ट की प्रक्रिया में मुकदमेबाजी कई साल तक चलती है. इसलिए लोग मुकदमेबाजी से डरते हैं और लोगों को सही न्याय नहीं मिल पाता.

आर्बिट्रेशन और मेडिएशन क्या होता है

अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय सदस्य एडवोकेट तेज कुमार ने बताया कि "सामान्य तौर पर जिसे भी कानून की समझ है वह मेडिएटर और आर्बिट्रेटर बन सकता है, हालांकि इसमें दोनों पार्टियों की सहमति होना जरूरी है. सामान्य तौर पर दोनों पार्टियों यह तय करती हैं कि हम किससे मेडिएशन या आर्बिट्रेशन करवाएं, लेकिन रिटायर्ड जजों ने एक परिषद बनाई है जिसमें ज्यादातर रिटायर्ड जज और कुछ एडवोकेट ऐसे लोगों को आर्बिट्रेटर या मेडिएटर बनाते हैं, जिन्हें कानून की अच्छी समझ हो.

कोर्ट भी नियुक्त करता है आर्बिट्रेटर या मेडिएटर

कई बार ऐसा होता है कि पहले से तय किए गए आर्बिट्रेटर के ऊपर एक पक्ष को भरोसा नहीं होता. ऐसी स्थिति में मामला कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट एक ऐसे आदमी को आर्बिट्रेटर बनता है जो विषय का तो जानकार है लेकिन दोनों ही पक्षकारों को नहीं जानता ताकि वह निष्पक्ष न्याय सुना सके.

'40% तक कम हो सकते हैं मुकदमे'

एडवोकेट हरीश अग्निहोत्री ने बताया कि "मेडिएटर और आर्बिट्रेटर जो फैसला देता है, वह दोनों पार्टियों के लिए मान्य होता है, हालांकि इसे कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है." हरीश अग्निहोत्री का कहना है कि "सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे के माहेश्वरी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को यह सलाह दी है कि ज्यादातर मामलों में यह लोग ही पक्षकार हैं और यदि राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी मेडिएशन आर्बिट्रेशन का सहारा लें तो कम से कम अदालतों के 40% तक केस खत्म हो सकते हैं."

'दुनिया के विकसित देशों में आर्बिट्रेशन और मेडिएशन पर ज्यादा भरोसा'

एडवोकेट दीपक रघुवंशी ने बताया कि "दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां आर्बिट्रेशन और मेडिएशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और ज्यादातर मुकदमे वकीलों के चेंबर में ही खत्म हो जाते हैं. भारत में भी कोशिश बड़े पैमाने पर की जा रही है लेकिन लोगों में थोड़ा सा अभी चलन कम है. आर्बिट्रेशन और मेडिएशन का ज्यादा फायदा निजी कंपनियां उठा रही हैं, आम आदमी अभी भी लिटिगेशन पर ही भरोसा करता है."