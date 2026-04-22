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मध्य प्रदेश में RTO के बंद चेक पोस्ट 30 दिनों में दोबारा शुरू किए जाएं: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश में RTO के बंद चेक पोस्ट 30 दिनों में दोबारा शुरू किए जाएं ( ETV Bharat )