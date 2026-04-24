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राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर 30 जून से पहले जारी करें आदेश: हाईकोर्ट

प्रदेश स्तरीय हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी करेगी प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र की जांच. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 60 दिन का दिया समय.

MP HIGH COURT ON PRATIMA BAGRI CASTE CERTIFICATE CASE
राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट का आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 9:35 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास विभाग राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने जांच करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए के सिंह की युगल पीठ ने सतना के रैगांव विधानसभा से विधायक और राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र की जांच के निर्देश प्रदेश स्तरीय हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को दिये हैं.

युगलपीठ ने कमेटी को आदेशित किया है कि सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जाति प्रमाण पत्र की जांच 30 जून से पहले कर आदेश जारी करें. कमेटी निर्धारित समय अवधि में आदेश का पालन नहीं करती है तो याचिकाकर्ता पुनः याचिका दायर करने स्वतंत्र है.

नर्मदापुरम के प्रदीप अहिरवार ने दायर की है याचिका

नर्मदापुरम की इटारसी तहसील निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार की तरफ से हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक और मंत्री प्रतिमा बागरी की जाति को लेकर याचिका दायर की गई है.

इस याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सतना जिले में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रैगांव सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी. चुनाव लड़ने के लिए उनकी तरफ से एससी वर्ग के होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था. याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि प्रतिमा बागरी अनुसूचित जाति से नहीं आती हैं. उन्होंने एससी होने का गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ा था.

'हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी करेगी जांच'

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए के सिंह की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई की. इस दौरान युगलपीठ ने "प्रदेश स्तरीय हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को जाति प्रमाण पत्र की जांच के निर्देश दिए हैं." युगलपीठ ने आदेशित किया है कि "60 दिनों में फैसला लेकर याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी प्रदान करें." सरकार की तरफ से इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है.

युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में यह भी कहा है कि कमेटी 30 जून 2026 तक आदेश पारित नहीं करती है तो याचिकाकर्ता याचिका को पुन दायर करने स्वतंत्र है. युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण किया.

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