'क्रूरता की श्रेणी में आता है शादी से पहले बीमारी को छिपाना', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुटुंब न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता पति के पक्ष में ज्यूडिशियल सेपरेशन का आदेश किया जारी.

HIDING ILLNESS BEFORE MARRIAGE CRUELTY
क्रूरता की श्रेणी में आता है शादी से पहले बीमारी को छिपाना (ETV Bharat)
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि शादी के पहले बीमारी छिपाना और बीमार करने की साजिश करने का आरोप लगाना क्रूरता की श्रेणी में आता है. दूसरा पक्ष अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर टेंशन में रहते हुए जिंदगी भर परेशान रहेगा. उसे आर्थिक तथा इमोशनल नुकसान उठाना पड़ा. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट और जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ ने कुटुंब न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता पति के पक्ष में ज्यूडिशियल सेपरेशन के आदेश जारी किये हैं.

ज्यूडिशियल सेपरेशन को लेकर हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

मंडला के रहने वाले एक व्यक्ति की तरफ से दायर की गई अपील में कुटुंब न्यायालय ने ज्यूडिशियल सेपरेशन के आवेदन को निरस्त करते हुए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश जारी किये थे. इसे लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. अपील में कहा गया था कि उसकी अनावेदिका से अरेंज मैरिज हुई थी. विवाह के पूर्व अनावेदिका को मिर्गी के दौरे आते थे. इस बीमारी के संबंध में उसे जानकारी नहीं दी गई थी. उसे सिर्फ यह बताया गया था कि अनावेदिका थायराइड की बीमारी से पीड़ित है. अनावेदिका को जून और जुलाई 2022 में मिर्गी के दौरे आए थे. जिसके बाद पति ने उसे छोड़ दिया था और ज्यूडिशियल सेपरेशन के लिए कुटुम्ब न्यायालय में आवेदन किया था.

अनावेदक पत्नी ने पति और सास पर लगाए बीमार करने के आरोप

ज्यूडिशियल सेपरेशन के आवेदन की सुनवाई के दौरान अनावेदक पत्नी ने इस बात से साफ इंकार कर दिया कि वह मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है. उसने अपने पति और सास पर बदनीयती से बीमार करने उसे बहुत मीठा खाना दिए जाने के आरोप लगाए थे. अनावेदक पत्नी की तरफ से तर्क दिया गया कि ज्यूडिशियल सेपरेशन की इजाजत दी जाती है तो इससे उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी. बीमारी के मुश्किल समय में यह उसके साथ क्रूरता होगी. पति को पत्नी की देखभाल करनी चाहिए और कोर्ट में ज्यूडिशियल सेपरेशन की अपील नहीं करनी चाहिए थी. मिर्गी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है. उसे यह बीमारी शादी के बाद हुई है.

बीमारी छिपाना क्रूरता, ज्यूडिशियल सेपरेशन के आदेश जारी

हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट और जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि "हर इंसान के पास शादी का पार्टनर चुनने का ऑप्शन होता है. वह बायोडाटा देखने, एक-दूसरे से मिलने और परिवार के सदस्यों और दोस्तों से बात करने के बाद एक-दूसरे से शादी करते हैं. अपीलकर्ता को मिर्गी की बीमारी के बारे में बताया गया होता तो शायद वह अनावेदक से शादी करने का अपना ऑप्शन नहीं चुनता.

शादी के बाद यह बीमारी हुई होती तो पति का फर्ज था कि वह पत्नी का ध्यान रखे. सच छिपाकर अपीलकर्ता के साथ धोखा किया गया है. बाद में उस पर साजिश का झूठा आरोप लगाया गया. अनावेदक का यह बर्ताव क्रूरता के बराबर है, जो हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के सेक्शन 13(1)(प) के तहत क्रूरता के दायरे में आएगा. युगलपीठ ने कुटुम्ब न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में ज्यूडिशियल सेपरेशन आदेश जारी किये हैं."

ज्यूडिशियल सेपरेशन के बारे में जानें

ज्यूडिशियल सेपरेशन कोर्ट का एक आदेश है जो कानूनी रूप से पति और पत्नी को विवाहित रहते हुए अलग रहने की अनुमति देता है. यह तलाक की श्रेणी में नहीं आता लेकिन दोनों को एक साथ रहने की जिम्मेदारियों से मुक्त कर देता है. इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि यह तलाक से पहले दोनों को सोचने का एक अवसर देता है. इसके अलावा जो साथ रहना नहीं चाहते और शादी भी तोड़ना नहीं चाहते उनके लिए ये एक विकल्प है. इसमें पति और पत्नी इस आदेश को जब चाहें मिलकर रद्द करवा सकते हैं.

