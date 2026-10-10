कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पौधों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, नीम, पीपल, जामुन का किया रिकॉर्ड तलब
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पौधों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई. नगर निगम को नोटिस जारी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:59 PM IST
इंदौर: हरियाली और खुशबू के कारण लगाए जाने वाले कोनोकार्पस और सप्तपर्णी के पौधे मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और भूजल दोहन के लिए खतरनाक हैं. इसे लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई है. कोर्ट ने इंदौर नगर निगम को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सर्कुलर का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर 9 जनवरी 2026 में नए पौधों को लगाने पर रोक लगाई गई थी.
कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पौधों को लेकर हाईकोर्ट सख्त
मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हरियाली और खुशबू की उम्मीद में नगरीय निकायों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर लगवाए गए विदेशी मूल के कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पौधों को लेकर अब हाईकोर्ट इंदौर ने भी सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इन दोनों पौधों से होने वाले शारीरिक नुकसान के चलते इंदौर नगर निगम को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सर्कुलर का पालन करने के निर्देश दिए हैं. जिसके तहत 9 जनवरी 2026 को विभाग ने कोनोकार्पस और सप्तपर्णी के नए पौधे लगाने पर रोक लगाई थी.
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
बीते कुछ सालों में इंदौर के अलावा प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पौधों के रोपण का सिलसिला जारी है. अब इन पौधों के कारण इंदौर में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसे लेकर लॉ के छात्र गोपाल जोशी ने बीते दिनों हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने बताया, "इस जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट को जानकारी दी थी कि कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पौधों को अभी भी लगाया जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों का स्वास्थ्य और ज्यादा प्रभावित हो सकता है, जबकि कई नगर निगम और नगरी निकायों में अपने ही विभाग के निर्देशों का लगातार उल्लंघन हो रहा है और इन पौधों का रोपण किया जा रहा है."
पिटीशनर गोपाल जोशी ने बताया, "उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि इंदौर में लगाए गए इन पौधों को हटाने के साथ उनके स्थान पर नीम, पीपल, जामुन जैसे स्थानीय और पर्यावरण के अनुकूल पौधे लगाए जाएं. जिस पर कोर्ट ने इस मामले में इंदौर नगर निगम को नोटिस जारी करके शहर में इन पौधों को लेकर रिकॉर्ड और जानकारी तलब की है."
'सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है सुनवाई'
हाईकोर्ट एडवोकेट तनिष्क पटेल बताते हैं, "कोनोकार्पस और सप्तपर्णी से मानव स्वास्थ्य को नुकसान के चलते 1995 में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए सेंट्रल एंपावरमेंट कमेटी गठित की थी. उसकी जांच रिपोर्ट में पता चला था कि यह दोनों पेड़ मानव स्वास्थ्य के अलावा बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन पौधों को भविष्य में रोपण नहीं करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद तेलंगाना,गुजरात समेत कई राज्यों ने इन पौधों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया था. वहीं मध्य प्रदेश में भी 2026 में इनके रोपण पर रोक लगाई गई थी लेकिन कई नगरीय निकाय अभी भी इन पौधों को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्थानों पर लगा रहे हैं. जिसके कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के नुकसान की आशंका बन रही है."
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'खतरनाक हैं कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पौधे'
वनस्पति शास्त्री डॉ एस एल गर्ग बताते हैं, "कोनोकार्पस और सप्तपर्णी के परागकण हवा में फैलकर अस्थमा, एलर्जी, सिरदर्द, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या पैदा करते हैं. इसके साथ कोनोकार्पस भारी मात्रा में भूमिगत जल सोखते हैं, जिसके कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे गिरता है. यह एक विदेशी प्रजाति के पेड़ हैं.
इन पौधों या पेड़ के आसपास अन्य स्थानीय पौधे और घास भी नहीं ऊग पाती है. देसी पक्षी या कीट इन पर घोंसला बनाना पसंद नहीं करते. इसी तरह सप्तपर्णी में अक्टूबर-नवंबर में लगने वाले फूलों से तेज और तीखी गंध निकलती है. यह लोगों के लिए सिरदर्द, उल्टी आना और घबराहट का कारण बन सकती है. इसके फूलों के परागकण से साइनस, स्किन एलर्जी और छींक आने की समस्या पैदा होती है. वही इन पेड़ों की लकड़ी काफी हल्की और कमजोर भी होती है."