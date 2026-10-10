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कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पौधों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, नीम, पीपल, जामुन का किया रिकॉर्ड तलब

कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पौधों को लेकर हाईकोर्ट सख्त ( ETV Bharat )

इंदौर: हरियाली और खुशबू के कारण लगाए जाने वाले कोनोकार्पस और सप्तपर्णी के पौधे मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और भूजल दोहन के लिए खतरनाक हैं. इसे लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई है. कोर्ट ने इंदौर नगर निगम को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सर्कुलर का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर 9 जनवरी 2026 में नए पौधों को लगाने पर रोक लगाई गई थी.

कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पौधों को लेकर हाईकोर्ट सख्त मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हरियाली और खुशबू की उम्मीद में नगरीय निकायों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर लगवाए गए विदेशी मूल के कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पौधों को लेकर अब हाईकोर्ट इंदौर ने भी सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इन दोनों पौधों से होने वाले शारीरिक नुकसान के चलते इंदौर नगर निगम को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सर्कुलर का पालन करने के निर्देश दिए हैं. जिसके तहत 9 जनवरी 2026 को विभाग ने कोनोकार्पस और सप्तपर्णी के नए पौधे लगाने पर रोक लगाई थी.