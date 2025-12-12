ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पर उड़ाना है पतंग तो खरीदें देसी डोर, इंदौर हाइकोर्ट का 14 जिलों में मांझा बैन

चाइनीज मांझे से गर्दन करने से बच्चे की मौत इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे की चाइनीज माझे से गर्दन कट जाने से मौत हो गई थी. वहीं इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का चाइनीज मांझे में पैर आने के कारण उनका अंगूठा कट गया था. एक के बाद एक विभिन्न थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे से घटनाक्रम सामने आ रहे थे. उसके चलते इंदौर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वत संज्ञान लिया.

इंदौर: इंदौर सहित मध्य प्रदेश में पिछले दिनों चाइनीज मांझों से लगातार हादसे सामने आए हैं. उसको देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने घटनाओं पर स्वत संज्ञान लेकर 14 जिलों में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही इसकी निगरानी और कार्रवाई को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं. जिसकी सुनवाई अब 12 जनवरी को होगी.

कोर्ट ने कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों को दिए थे आदेश

पूरे मामले की सुनवाई पिछले दिनों इंदौर हाई कोर्ट में हुई. न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति बीके द्विवेदी की युग पीठ ने इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारी, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और एसपी को आदेश जारी कर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है उसकी जानकारी ली थी. इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि चाइनीज मांझे पर सख्त कार्रवाई करें और यह कार्रवाई कागजी कार्रवाई न होकर जमीनी स्तर पर भी हो.

14 जिलों में चाइनीज मांझे की बिक्री बैन

इस दौरान सरकारी उप महाधिवक्ता सुदीप भार्गव ने कोर्ट को करवाई होने के बारे में जानकारी दी. साथ ही कोर्ट को इस बारे में भी जानकारी दी कि चाइनीज मांझे की बिक्री और उसके उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध आदेश जारी किए जा चुके हैं. पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है. इन तमाम तरह की दलीलों को देखते हुए कोर्ट ने 14 जिलों में चाइनीज मांझे पर पूरे तरीके से प्रबंधित करने के साथ ही सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. अब इस पूरे मामले की 12 जनवरी को सुनवाई होगी.

प्रशासन रखेगा बाजारों में निगरानी

कोर्ट ने अपने आदेश में चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्णता कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में संबंधित अधिकारियों को बाजारों में चाइनीज मांझे की बिक्री ना हो इसका विशेष ध्यान रखें. साथ ही चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों को लेकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों को जागरूक करें. वहीं चाइनीज मांझे के उपयोग के बाद किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर भी आम जनता को अवेयर करें.

इन जिलों में प्रतिबंध चाइनीज मांझा

इंदौर हाई कोर्ट ने 14 जिलों में चाइनीज मांझे की बिक्री पर बैन लगाया है. उनमें इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी शामिल हैं. इन जिलों में आदेश का सख्ती से पालन करने की बात कही है.