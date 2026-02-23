ETV Bharat / state

भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ASI की 2089 पेजों की रिपोर्ट में अहम सबूत होने का दावा

इंदौर/धार: धार भोजशाला को लेकर सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में सुनवाई हुई. इस दौरान एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई हुई. जिसमें यह बात सामने आई कि एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की सर्वे रिपोर्ट पहले ही पक्षकारों को मिल चुकी है, लेकिन इस पर किसी ने आपत्ति नहीं ली. फिलहाल अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की है. इस दौरान कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सर्वे रिपोर्ट पर यदि किसी के दावे और आपत्ति हैं, तो वह भी इस दौरान कोर्ट के समक्ष आकर प्रस्तुत कर सकते हैं.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के सभी पक्षकार कोर्ट में मौजूद रहे. वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि एएसआई की रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा माना जाएगा और आगे की प्रक्रिया इसी आधार पर चलेगी. इसी बीच हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से यह दावा किया गया कि 2089 पन्नों की एएसआई सर्वे रिपोर्ट में ऐसे साक्ष्य दर्ज है, जिसमें यह संकेत मिलते हैं कि करीब 1000 साल पहले तक यहां मां सरस्वती के मंदिर का अस्तित्व था.

भोजशाला को लेकर इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई (ETV Bharat)

आपत्ति और सुझाव के लिए 2 सप्ताह का समय मिला

इस दावे के बाद मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है. वहीं, सुनवाई के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट पहले ही ओपन की जा चुकी है और सभी पक्षकारों को इसकी कॉपी उपलब्ध करवाई जा चुकी है. हाई कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए संबंधित पक्षों को 2 सप्ताह के भीतर अपने दावे, आपत्ति और सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

16 मार्च को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर लिखित जवाब दाखिल करना होगा, जिससे अगली सुनवाई पर उन विषयों पर भी चर्चा हो सके. इस दौरान विभिन्न पक्षों ने कोर्ट के समक्ष अलग-अलग तरह के तर्क भी दिए है. फिलहाल सभी पक्षों को सुनने के बाद अब कोर्ट इस पूरे ही मामले में 16 मार्च को सुनवाई करेगी. ऐसा माना जा रहा है कि दावे और आपत्तियों के बाद सुनवाई निर्णायक चरण के नजदीक पहुंच सकती है.