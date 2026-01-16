ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में रहने वाली इंटर स्टेट महिलाएं नहीं मानी जाएंगी अप्रवासी, मिलेगा आरक्षण का लाभ

इंदौर हाई कोर्ट ने माना राज्य परिवर्तन से खत्म नहीं होता महिला आरक्षण का लाभ, बशर्ते वह वैधानिक नियमों का करती हों पालन.

MP HIGH COURT INDORE BENCH
दूसरे राज्यों की महिलाओं को आरक्षण का लाभ
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 16, 2026

Updated : January 16, 2026 at 12:23 PM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बैंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए की शादी के बाद मध्य प्रदेश में रहने वाली महिलाओं का आरक्षण नहीं छीना जा सकता है. इस दौरान कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने विभिन्न तरह की दलील दीं. उन्हीं दलीलों के आधार पर कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं. यदि उनकी जाति वर्ग दोनों राज्यों में मान्यता प्राप्त आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश में सेवा और रिजर्वेशन से जुड़े सभी लाभ मिलेंगे.

महिला अन्यार्थियों ने लगाई थी कोर्ट में याचिका
इंदौर हाई कोर्ट में महिला अन्यार्थियों के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी. याचिका के माध्यम से महिला अन्यर्थियों ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि वह शादी के पहले किसी और राज्य में रहती थीं, जहां पर उन्हें कई तरह के आरक्षण प्राप्त थे. लेकिन शादी के बाद वह मध्य प्रदेश में आकर बस गईं. इस दौरान उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती में वैकेंसी निकली तो उन्होंने उसमें विभिन्न पदों को लेकर परीक्षाएं दी और परीक्षा कि आरक्षण श्रेणी में आवेदन किया. इस दौरान महिला अन्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली.

INDORE HIGH COURT DECISION
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनकी उम्मीदवारी को यह कहकर खारिज कर दिया कि उनके पास मध्य प्रदेश में रहने का मूल जाति प्रमाण पत्र नहीं है. इस दौरान संबंधित महिला अन्यर्थियों ने बताया कि, वह मूल रूप से दूसरे राज्य की है लेकिन शादी के बाद मध्य प्रदेश में बस गई हैं. इस दौरान महिला परीक्षा अन्यर्थियो की ओर से एडवोकेट वरुण रावल ने विभिन्न तरह के तर्क भी दिए.

आरक्षण से महिलाओं को नहीं किया जा सकता वंचित
एडवोकेट के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया कि शादी के बाद किसी अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आकर स्थाई रूप से बसने वाली महिलाओं को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. बशर्ते महिलाएं वैधानिक नियमों का पालन करती हों. महिला की जिस जाति और समुदाय में शादी हो रही है वह भी इस आरक्षण को प्राप्त करती हो और महिलाओं का दोनों राज्यों में सामान आरक्षण श्रेणी में हो. महिलाओं के पास एससी, एसटी या ओबीसी जाति प्रमाणपत्र होना जरूरी है.

'भर्ती प्रक्रिया में होने वाले भेदभाव पर लगेगी रोक'
एडवोकेट वरुण रावल ने कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि, ''निश्चित तौर पर यह फैसला महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है, जो विवाह के बाद मध्य प्रदेश में स्थाई रूप से बस गई हैं. इस आदेश से महिलाओं की भर्ती प्रक्रिया में होने वाले भेदभाव पर भी अब रोक लगेगी. आने वाले दिनों में कोर्ट का यह फैसला महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है.''

INDORE HIGH COURT DECISION
RESERVATIONS RECRUITMENT EXAMS
INTER STATE WOMEN RESERVATION MP
MARRIED WOMEN RIGHTS
MP HIGH COURT INDORE BENCH

संपादक की पसंद

