जवाब पेश करने का अंतिम अवसर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तीन राज्यसभा सांसदों पर लगाया जुर्माना
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने निर्वाचित तीन राज्यसभा सांसदों तरुण चुग, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट पर लगाया एक-एक हजार रुपये का जुर्माना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:59 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कांग्रेस नेत्री और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा चुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने जवाब पेश करने में लगातार हो रही देरी पर निर्वाचित तीन राज्यसभा सांसदों तरुण चुग, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने अनावेदक तीन राज्यसभा सांसदों को जवाब पेश करने अंतिम अवसर दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है.
मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा नामांकन निरस्त किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई है याचिका
कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन निरस्त किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी. उनकी तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि तेलंगाना के न्यायालय ने दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था. उक्त प्रकरण की जानकारी नामांकन पत्र में छुपाने का आरोप लगाते हुए चुनाव अधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश की गई थी. चुनाव अधिकारी के सामने पक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद उन्होंने आपराधिक प्रकरण की जानकारी छुपाने के आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया.
सांसद तरुण चुग, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट पर एक-एक हजार की कॉस्ट
याचिका में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए सांसद तरुण चुग, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट, प्रमुख सचिव विधानसभा अरविंद शर्मा को पक्षकार बनाया गया है. भारतीय निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया था. निर्वाचन आयोग ने याचिका से भारतीय निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का नाम विलोपित करने आवेदन पेश किया था.
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने निर्वाचित राज्यसभा सांसदों को जवाब पेश करने का अवसर समाप्त किये जाने की चेतावनी के साथ अंतिम अवसर प्रदान किया था. अनावेदक सांसदो की तरफ से अधिवक्ताओं द्वारा वकालतनामा दायर किये गये थे. याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान निर्वाचित सांसदों की तरफ से उपस्थित अधिवक्ताओं ने जवाब पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया.
एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए एक-एक हजार रुपये की कॉस्ट के साथ जवाब पेश करने अंतिम अवसर दिया है. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता तथा अनावेदक सांसदों की तरफ से अधिवक्ता दीपक तिवारी व अन्य उपस्थित हुए.