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जवाब पेश करने का अंतिम अवसर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तीन राज्यसभा सांसदों पर लगाया जुर्माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ( सांकेतिक तस्वीर )

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कांग्रेस नेत्री और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा चुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने जवाब पेश करने में लगातार हो रही देरी पर निर्वाचित तीन राज्यसभा सांसदों तरुण चुग, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने अनावेदक तीन राज्यसभा सांसदों को जवाब पेश करने अंतिम अवसर दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है.

मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा नामांकन निरस्त किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई है याचिका