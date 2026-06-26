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एसीएस रश्मि अरुण सामी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना, 7 दिन का दिया समय

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में नियमानुसार नियमितीकरण नहीं करने पर दायर अवमानना प्रकरण का मामला. एसीएस रश्मि अरुण ने पेश की थी गलत अनुपालन रिपोर्ट.

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एसीएस पर हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 9:58 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव रश्मि अरुण सामी पर 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अवमानना प्रकरण में गलत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने पर जुर्माना लगाने के साथ कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह राशि अधिकारी स्वयं वहन करेंगी और इसकी प्रतिपूर्ति सरकारी खजाने से नहीं की जाएगी.

कोर्ट के आदेश पर नहीं किया गया था अमल

मनीष व्यास सहित अन्य की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि पूर्व में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 27 मार्च 2025 को पारित आदेश में याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण पर विचार करने का निर्देश दिया था. खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने नियमितीकरण पर विचार नहीं करते हुए 11 जून 2026 को अक्टूबर 2016 की विनियमितीकरण योजना का लाभ देते हुए उन्हें स्थायी कर्मी घोषित कर दिया.

सरकार के द्वारा इस संबंध में हाईकोर्ट में परिपालन रिपोर्ट पेश की गई थी. याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि उन्हें पूर्व से नियमितिकरण का लाभ प्रदान किया जाना चाहिये था. इसके अलावा वरिष्ठता सहित वेतन का लाभ भी प्रदान किया जाना चाहिये थे. इसे लेकर हाईकोर्ट में अवमानना प्रकरण दायर किया गया था.

गलत आदेश के लिए मुख्य सचिव ने स्वीकार की गलती

याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव रश्मि अरुण सामी ने स्वीकार करते हुए कहा कि गलत आदेश और त्रुटिपूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया था. उन्होंने बिना शर्त माफी मांगते हुए रिपोर्ट वापस लेने की अनुमति चाही.

7 दिन के भीतर 25 हजार रुपए जमा करने के आदेश

हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कहा, "अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारी से ऐसी त्रुटिपूर्ण अनुपालन रिपोर्ट की अपेक्षा नहीं की जा सकती. इसके बाद रिपोर्ट वापस लेने की अनुमति देते हुए 7 दिन के भीतर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खाते में 25 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया. यह राशि अधिकारी स्वयं वहन करेंगी.

इसी मामले में दायर रिट अपील लंबित होने और उसमें नोटिस जारी होने के चलते अदालत ने अवमानना प्रकरण की सुनवाई स्थगित करते हुए जुलाई के तीसरे सप्ताह में सप्ताह में सुनवाई निर्धारित की है.

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