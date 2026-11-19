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कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बाघों की मौत मामले में अधूरी रिपोर्ट पेश, हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

जबलपुर: कान्हा नेशनल पार्क में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से टाइगरों की मौत को चुनौती देते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अधूरी रिपोर्ट पेश की गई.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने पूर्व में पारित आदेश के बावजूद भी अधूरी रिपोर्ट पेश करने पर नाराजगी व्यक्त की. युगलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, "नर्सरी के बच्चों की तरह क्लॉस लगाकर समझाएं कि कोर्ट क्या चाहता है." युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित करते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर और महाधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किये हैं.

याचिका में राहत चाही गई है कि केंद्र और राज्य सरकार को बाघों की सुरक्षा के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों को करने के निर्देश जारी किये थे. इसके अलावा कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के लिए डॉग्स को कोरेंटाइन और वैक्सीनेशन किए जाने के निर्देश जारी किये थे.

मुंबई के चेम्बूर निवासी अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती की तरफ से दायर याचिका में कान्हा टाइगर रिजर्व में टाइगरों की मौत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिस पर सुनवाई चल रही है. इस याचिका में कहा गया था कि कान्हा रिजर्व में अप्रैल और मई माह में 8 बाघों की मौत हुई है. मौतों से पहले उनकी शारीरिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट देखी गई. इन मौतों का कारण संदिग्ध कैनाइन डिस्टेंपर वायरस माना गया है.

याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के टाइगर रिजर्व को पर्याप्त फंड नहीं उपलब्ध कराने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद भी रिक्त पदों में नियुक्ति नहीं किये जाने का मुद्दा उठाया गया था. युगलपीठ ने प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के लिए कुत्तों के वैक्सीनेशन और फंड के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये थे.

पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि कान्हा में अभी तक 20 टाइगरों की मौत संदिग्ध तौर पर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से हुई है. 5 टाइगरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कैनाइन वायरस था. जिसमें से 2 टाइगर को कोरेंटाइन उपचार के लिए रिजर्व के मुक्की हेल्थ सेंटर में रखा गया था. वायरस हवा में नहीं फैलता है, इसके फैलने का कारण कुत्ते और सामूहिक जल स्त्रोत हैं, जहां वन प्राणी पानी पीने के लिए आते हैं. वायरस के प्रभाव से बाघ अपनी आक्रामक शिकार करने की वास्तविक प्रवृत्ति भूल जाता है.

सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अधूरी रिपोर्ट पेश करने पर फटकार

हाईकोर्ट ने सितंबर और अक्टूबर माह में हुई 2 टाइगरों की मौत के कारणों की रिपोर्ट पेश करने के आदेश सरकार को दिये थे. सरकार की तरफ से बताया गया कि एक टाइगर की मौत वायरस के प्रभाव से हुई है. जिस स्थान पर टाइगर की मौत हुई, वह कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में नहीं आता है. इसके अलावा सरकार की तरफ से पेश की रिपोर्ट में पिछले माह तक की जानकारी प्रदान की गई थी.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने आधी-अधूरी जानकारी पेश करने पर नाराजगी व्यक्त की. युगलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, "नर्सरी के बच्चों की तरह क्लॉस लगाकर समझाएं कि कोर्ट क्या चाहता है." युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित करते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर और महाधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किये हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुमान सिंह और प्रतीक रूसिया ने पैरवी की.