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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जज को फोन लगाने के मामले में सुओ मोटो याचिका पर सुनवाई, संजय पाठक रहे मौजूद

रॉयल्टी चोरी में संजय पाठक के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जज को फोन लगाने के मामले में सुनवाई. 14 मई को फिर हाजिर होने के आदेश.

MP HIGH COURT HEARING SANJAY PATHAK
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जज को फोन लगाने के मामले में कोर्ट में हाजिर हुए संजय पाठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 5:35 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 6:32 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर: भारतीय जनता पार्टी के विजयराघवगढ़ विधानसभा से विधायक खनन कारोबारी संजय पाठक के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक संजय पाठक हाजिर हुए. संजय पाठक पर 443 करोड़ की रॉयल्टी चोरी के मामले में मुकदमा चल रहा है. जिसमें संजय पाठक ने सीधे जज को फोन लगा दिया था. अब इस मामले में संजय पाठक को 14 मई को दोबारा बुलाया गया है.

करोड़ों की रॉयल्टी चोरी के मामले में चल रहा मुकदमा

आशुतोष दीक्षित नाम के एक समाजसेवी ने संजय पाठक के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें संजय पाठक पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अवैध उत्खनन किया है और सरकार को लगभग 443 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है. इस मामले में आशुतोष दीक्षित की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले की सुनवाई से पहले विधायक संजय पाठक ने जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन लगाया था. इसी कारण कोर्ट ने संजय पाठक को हाजिर होने के निर्देश दिए थे.

करोड़ों की रॉयल्टी चोरी के मामले में सुनवाई से पहले संजय पाठक ने जज को लगाया था फोन (ETV Bharat)

सुनवाई के पहले संजय पाठक ने हाईकोर्ट जस्टिस को लगाया था फोन

याचिका की सुनवाई के दौरान जब मामला हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत में पहुंचा तो उन्होंने सुनवाई शुरू होने से पहले ही बताया कि वह इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि संजय पाठक ने खुद उन्हें फोन लगाया था. जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को इस मामले से अलग कर दिया था, बाद में फिर इस मामले को दूसरी अदालत को ट्रांसफर किया गया वहां भी जस्टिस संजीव भट्ट ने इस मामले की सुनवाई नहीं की. बाद में फिर यह मामला जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट में पहुंचा जहां इस पर सुनवाई चल रही है.

जज को फोन लगाने पर आपराधिक और अवमानना का मामला हो दर्ज

हाईकोर्ट जस्टिस को फोन लगाने पर याचिकाकर्ता आशुतोष दीक्षित ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संजय पाठक ने जिस तरह एक हाईकोर्ट जज को फोन लगाया वह आपराधिक और अवमानना का मामला है. संजय पाठक के खिलाफ इसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संजय पाठक ने जो फोन लगाया था वह गलत था. हाई कोर्ट अपनी तरफ से एक स्वत संज्ञान याचिका हाईकोर्ट में दायर करवा रही है, जिसमें संजय पाठक से जवाब मांगा जाएगा.

संजय पाठक की ओर से पेश किया गया था एफिडेविट

पिछली सुनवाई में संजय पाठक की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रस्तोगी ने एक एफिडेविट पेश किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि संजय पाठक यह मानने को तैयार हैं कि उन्होंने फोन लगाया था लेकिन उन्होंने फोन पर कोई बात नहीं की और उनसे जो हुआ है उसके लिए भी माफी मांगते हैं.

संजय पाठक के इस एफिडेविट के बाद इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डबल बेंच ने यह आदेश दिया था कि संजय पाठक अगली सुनवाई में 21 अप्रैल को खुद कोर्ट में उपस्थित हों.

हाईकोर्ट ने इंटरवेंशन की नहीं दी अनुमति

इस बीच आशुतोष दीक्षित ने कोर्ट में एक आवेदन पेश करने के बाद यह कहा कि संजय पाठक को केवल माफी मांगने पर या एफिडेविट के आधार पर माफी नहीं दी जा सकती. उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज होना चाहिए था.

मंगलवार को जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो आशुतोष दीक्षित की ओर से एडवोकेट देवदत्त कामत ने कोर्ट से कहा कि वह भी इस मामले में इंटरवेंशन करना चाहते हैं. हालांकि कोर्ट ने इसके लिए मना किया और उनसे कहा कि यदि उनके पास कोई ऐसे दस्तावेज हैं जो संजय पाठक के खिलाफ चल रहे स्वतं संज्ञान याचिका में कोई नया बिंदु जोड़ सकते हैं तो वह जरूर दें नहीं तो उनके इंटरवेंशन की अनुमति नहीं है, वह केवल इस मामले में असिस्ट कर सकते हैं.

14 मई की सुनवाई में संजय पाठक को मौजूद रहने के आदेश

आशुतोष दीक्षित की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पक्ष रख रहे एडवोकेट राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि "मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 मई की अगली तारीख तय की है. हाईकोर्ट ने इस सुनवाई में भी संजय पाठक को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं."

Last Updated : April 21, 2026 at 6:32 PM IST

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