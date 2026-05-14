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अगली सुनवाई में भी संजय पाठक को हाईकोर्ट में रहना होगा मौजूद, 2 घंटे इंतजार के बाद मिली डेट

विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक एक खनन कारोबारी हैं. संजय पाठक पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रॉयल्टी की चोरी की है. यह पैसा उन्हें सरकार को देना है. इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में संजय पाठक के खिलाफ मुकदमा चल रहा है.

जबलपुर: विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक को गुरुवार को फिर 2 घंटे तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा. संजय पाठक के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक सुओ मोटो पिटीशन लगी है. संजय पाठक के खिलाफ राजस्व चोरी का मामला चल रहा है और उसे प्रभावित करने के लिए उन्होंने खुद हाईकोर्ट जज को फोन लगा दिया था. इसी मामले में उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है.

हाईकोर्ट के 2 जज ने सुनवाई से खुद को किया था अलग

रॉयल्टी की चोरी का मुकदमा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचा तो संजय पाठक ने खुद ही जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन लगा दिया. हालांकि संजय पाठक का दावा यह था कि उनकी कोई बात नहीं हुई लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस विशाल मिश्रा ने इस बात का जिक्र किया कि संजय पाठक ने मुझे फोन लगाया था. इसलिए मैं इस मामले की सुनवाई नहीं करूंगा और उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया.

इसके बाद यह मामला दूसरे जस्टिस की कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस संजीव भट्ट ने भी संजय पाठक के मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया. अब यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अन्य कोर्ट में चल रहा है.

आरटीआई एक्टिविस्ट ने दायर की थी याचिका

बीजेपी विधायक संजय पाठक ने जज को फोन लगाकर कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की थी. इसलिए इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट आशुतोष दीक्षित ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. याचिका में उन्होंने कहा कि संजय पाठक के खिलाफ जज को फोन लगाने के मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई. इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा ने एक सुओ मोटो पिटीशन हाईकोर्ट की ओर से संजय पाठक के खिलाफ दर्ज करवाई.

400 करोड़ रुपए से ज्यादा का रॉयल्टी चोरी का मामला (ETV Bharat)

संजय पाठक ने 2 घंटे किया इंतजार

इस याचिका की सुनवाई अब तक 3 बार हो चुकी है. जिसमें कोर्ट ने संजय पाठक से कहा है कि जब सुनवाई चलेगी तब भी कोर्ट में ही मौजूद रहेंगे. हालांकि संजय पाठक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रस्तोगी ने कहा कि संजय पाठक ने गलती से जज का नंबर डायल कर दिया था लेकिन कोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है. गुरुवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई तो संजय पाठक 3 बजे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गए थे और उन्हें 5 बजे तक इंतजार करना पड़ा.

15 जुलाई को अगली सुनवाई, संजय पाठक को रहना होगा मौजूद

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में कई दूसरे मामलों की सुनवाई चल रही थी, इसलिए संजय पाठक का मामला सुनवाई में नहीं आया. लगभग शाम 5 बजे सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती और आप 15 जुलाई को दोबारा कोर्ट में आएं.

इस पर संजय पाठक के वकील मुकुल रस्तोगी ने कहा कि अगली पेशी में संजय पाठक को कोर्ट में मौजूद रहने से राहत दी जाए लेकिन चीफ जस्टिस इस बात के लिए नहीं माने और उन्होंने कहा कि अगली तारीख में भी संजय पाठक को कोर्ट में मौजूद रहना होगा. इस मामले में संजय पाठक ने कहा, "वह अभी कोई वक्तव्य नहीं देंगे. कोर्ट में मामला चल रहा है और जब इस मामले में कोई निर्णय आएगा तो सभी के सामने होगा."