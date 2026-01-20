ETV Bharat / state

टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में 2025 में 54 बाघ की मौत मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस

2025 में 54 टाइगर की मौत को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका. राज्य, केंद्र सरकार, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी.

MP HIGH COURT PIL 54 TIGERS DEATH
2025 में 54 टाइगर की मौत को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 9:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में टाइगर का शिकार किये जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद से साल 2025 में सबसे अधिक 54 बाघों की मौत हुई है. जिनमें से 57 प्रतिशत टाइगर की मौत का कारण अप्राकृतिक है.याचिका कर्ता का कहना है कि मौत की वजह प्राकृतिक बताई जा रही है जबकि ऐसा नहीं है.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है.

हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस, 11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई (ETV Bharat)

2025 में 54 टाइगर की मौत को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका

16 दिसंबर 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर की रिपोर्ट आई थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 31 दिसंबर 2025 को एक जनहित याचिका लगाई गई थी. जिसमें यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश में बीते 1 साल में 54 बाघों की मौत हुई है. इसमें सबसे ज्यादा मौत बांधवगढ़, कान्हा और रातापानी में होना बताया गया है. यह जनहित याचिका वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई है.

जनहित याचिका में बताया गया है कि प्रदेश में साल 2022 में टाइगर की 43 मौतें, साल 2023 में 45 मौतें, साल 2024 में 46 मौतें हुई थीं. देश में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 1973 में मौत हुई थी. प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद प्रदेश में सबसे अधिक टाइगरों की मौत साल 2025 में हुई है. इस साल की शुरुआती सप्ताह में ही प्रदेश में 6 टाइगरों की मौत हो चुकी है. सरकारी घोषणा बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की तारीफ कर रही है. जंगलों में बाघ रहस्यमयी और संदिग्ध हालात में मर रहे हैं.

'बाघ संरक्षण कार्यक्रम पर सवाल'

जबलपुर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट आदित्य संघी ने इस मामले की पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि "पूरी दुनिया में लगभग 5000 बाघ हैं. इनमें से लगभग 3000 बाघ भारत में है. इनमें से सबसे ज्यादा 700 बाघ केवल मध्य प्रदेश में हैं और इसे टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है. लेकिन इन बाघों की लगातार होती मौत बाघ संरक्षण कार्यक्रम पर सवाल खड़े करती है."

सीनियर एडवोकेट आदित्य संघी का कहना है कि "सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्यादातर बाघों की मौत की वजह टेरिटोरियल फाइट है, लेकिन इन रिपोर्ट्स पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि बाघ संरक्षण से जुड़ी हुई योजनाओं में यह स्पष्ट है कि बाघ की मृत्यु के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए. पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार का वीडियो बनाना है और हर घटना की रिपोर्ट पुलिस को देनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और मृत्यु को प्राकृतिक बताकर मौत के मूल कारण को छुपाया जा रहा है."

'करंट से हो रहीं कई बाघों की मौत'

एडवोकेट आदित्य संघी का कहना है कि "कई स्थानों पर बाघ की मृत्यु करंट लगने से भी हुई है. वहीं रातापानी टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक की वजह से भी बाघों की मौत हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश में ही ऐसे दूसरे प्रयोग हुए हैं जिसमें जंगली जानवरों को बचाने के लिए टनल बनाए गए हैं और फेंसिंग लगाई गई है. यह काम रातापानी में भी किया जाना चाहिए. एक बाघ की मौत की वजह से पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है और इसका नुकसान पूरे जंगल को उठना होता है."

अंतरराष्ट्रीय शिकारी की गिरफ्तारी से हुआ खुलासा

वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया है कि बीते दिनों पूर्वोत्तर में एक अंतरराष्ट्रीय शिकारी को पकड़ा गया है जो भारत में बाघों का शिकार कर उनके शरीर के हिस्सों को चीन में बेचता है. मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने जॉइंट ऑपरेशन में इंटरनेशनल वाइल्डलाइफ ट्रैफिकिंग के कथित किंगपिन यांगचेन लखुंगपा को 2 दिसंबर 2025 को नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग में गिरफ्तार किया गया. इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि उसका नेटवर्क भारत, नेपाल, तिब्बत और चीन तक फैला हुआ था.

हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों से मांगा जवाब

एडवोकेट आदित्य संघी का कहना है कि "31 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक मात्र 20 दिनों में ही मध्य प्रदेश में 6 बाघों की मौत फिर हो गई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार के साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

TAGGED:

MADHYA PRADESH HIGH COURT
MP TIGER DEATH PIL HIGH COURT
TIGER STATE MADHYA PRADESH
TIGER CONSERVATION PROGRAM
MP HIGH COURT PIL 54 TIGERS DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.