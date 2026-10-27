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टाइगर को भी गाय जैसा बना देता है ये वायरस, इस वजह से हुई 20 बाघों की मौत, हाईकोर्ट में दिए गए तर्क

टाइगर को भी गाय जैसा बना देता है ये वायरस ( AFP & Etv Bharat Graphics )

जबलपुर : कान्हा नेशनल पार्क में टाइगरों की मौत के मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई. इस मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के प्रभाव के बार में बताया गया, जिसकी वजह से टाइगर भी गाय जैसी हरकत करने लगता है और अपनी वास्तविक शिकार की प्रवृत्ति तक भूल जाता है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे व जस्टिस विवेक जैन के द्वारा इस मामले में की सुनवाई की गई.

याचिका की सुनवाई के दौरान युगल पीठ को बताया गया कि वायरस के कारण संदिग्ध तौर पर विगत 6 माह में 20 टाइगर की मौत हो गई. वायरस हवा में नहीं फैलता है, इसके फैलने का कारण कुत्ते व सामूहिक जल स्त्रोत हैं, जहां वन प्राणी पानी पीने के लिए आते हैं.