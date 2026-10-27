टाइगर को भी गाय जैसा बना देता है ये वायरस, इस वजह से हुई 20 बाघों की मौत, हाईकोर्ट में दिए गए तर्क
कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के प्रभाव से वास्तविक प्रवृत्ति भूल जाता है टाइगर, केंद्र पर टाइगर रिजर्व में फंड कटौती के आरोप, कोर्ट ने दिखाई सख्ती. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:57 AM IST
जबलपुर : कान्हा नेशनल पार्क में टाइगरों की मौत के मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई. इस मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के प्रभाव के बार में बताया गया, जिसकी वजह से टाइगर भी गाय जैसी हरकत करने लगता है और अपनी वास्तविक शिकार की प्रवृत्ति तक भूल जाता है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे व जस्टिस विवेक जैन के द्वारा इस मामले में की सुनवाई की गई.
याचिका की सुनवाई के दौरान युगल पीठ को बताया गया कि वायरस के कारण संदिग्ध तौर पर विगत 6 माह में 20 टाइगर की मौत हो गई. वायरस हवा में नहीं फैलता है, इसके फैलने का कारण कुत्ते व सामूहिक जल स्त्रोत हैं, जहां वन प्राणी पानी पीने के लिए आते हैं.
क्या है कान्हा में टाइगर्स की मौत का मामला?
मुम्बई के चेम्बूर निवासी अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. याचिका में कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार मौत के मामलों को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि कान्हा टाइगर रिजर्व में अप्रैल व मई माह में आठ बाघ की मौत हुई है. मौतों से पहले उनकी शारीरिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट देखी गई. इन मौतों का कारण संदिग्ध कैनाइन डिस्टेंपर वायरस माना गया. याचिका में कहा गया कि केंद्र व राज्य सरकार को बाघों की सुरक्षा के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों करने के निर्देश जारी किए जाएं और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के लिए डॉग्स को कोरेंटाइन व वैक्सीनेशन जाने के निर्देश जारी किए जाएं.
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पूर्व में याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के टाइगर रिजर्व को पर्याप्त फंड नहीं उपलब्ध कराने व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद भी रिक्त पदों में नियुक्ति नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया था. युगलपीठ ने प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के लिए कुत्तों के वैक्सीनेशन व फंड के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे.
कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से हुई 20 टाइगर्स की मौतें
याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से उक्त जानकारी पेश करते हुए बताया गया कि कान्हा में अभी तक 20 टाइगरों की मौत संदिग्ध तौर पर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से हुई है. याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि पांच टाइगरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण वायरस था, जिसमें से दो टाइगर को कोरेंटाइन उपचार के लिए रिजर्व के मुक्की हेल्थ सेंटर में रखा गया था. याचिकाकर्ता की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि साल 2016 से प्रदेश के टाइगर रिजर्व को केंद्र सरकार की तरफ जो फंड दिया गया था. इस साल फंड को घटाकर एक चौथाई कर दिया गया.
गाय जैसा व्यवहार करने लगे थे टाइगर
कोर्ट को बताया गया कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण टाइगर अपनी वास्तविक प्रवृत्ति भूल जाता है. मानसिक प्रभाव के कारण वह आक्रामकता व शिकार करना बंद कर देता है और उसका व्यवहार सीधी-सादी गाय की तरह हो जाता है. युगलपीठ ने याचिका में तमाम तर्कों की सुनवाई करते हुए कहा कि सितम्बर व अक्टूबर माह में हुई दो टाइगरों की मौत के कारणों की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जाए. इसके अलावा केंद्र सरकार को फंड में कटौती के संबंध में जवाब पेश करने के आदेश जारी किए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुमान सिंह व अधिवक्ता प्रतीक रूसिया ने पैरवी की. मामले पर अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगई.