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कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 3 मुद्दों पर केन्द्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार मौत पर मुंबई के अधिवक्ता ने दायर की है मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका. 17 अगस्त को अगली सुनवाई.

CANINE DISTEMPER VIRUS IN KANHA
कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को लेकर हाईकोर्ट सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:12 PM IST

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जबलपुर: कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की हो रही संदिग्ध मौत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस वी पी शर्मा की युगलपीठ को गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि वायरस की रोकथाम के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2 हजार कुत्तों का वैक्सीनेशन किया गया है. याचिका पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है.

मुंबई निवासी अधिवक्ता ने दायर की है याचिका

मुंबई के चेम्बूर निवासी अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में लुप्त हो रहे रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी की सुरक्षा करना जरुरी है. इसके लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित मापदंड निर्धारित किए गए हैं. नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण बाघों की मौत में इजाफा हुआ है. कान्हा में बीते कुछ महीनों में कई बाघों की मौत हुई है, इनमें से कुछ बाघों की मौत कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण हुई हैं.

कान्हा टाइगर रिजर्व में 1 महीने में 8 बाघों की मौत

कान्हा टाइगर रिजर्व में अप्रैल माह में कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन सुनैना और बाघिन अमाही के साथ उसके 4 अर्धवयस्क शावकों की मौत हो गई थी. रिपोर्ट के अनुसार मौतों से पहले उनकी शारीरिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट देखी गई. इन मौतों का कारण संदिग्ध कैनाइन डिस्टेंपर वायरस माना गया. यहीं पर एक और युवा नर बाघ महावीर की भी 19 मई 2026 को मृत्यु हो गई. उसकी मृत्यु का कारण भी संभावित कैनाइन डिस्टेंपर वायरस बताया गया है. इसी समय-सीमा के दौरान 2 और वयस्क नर बाघ बालाघाट और किसली क्षेत्रों में मृत पाए गए. अकेले कान्हा टाइगर रिजर्व में ही एक महीने के समय में 8 बाघों की मौत हुई है.

'निवारण और निगरानी संबंधी उपायों का पालन हो सुनिश्चित'

कान्हा टाइगर रिजर्व के भीतर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बाघों की मृत्यु का सिलसिला वर्तमान में लगातार जारी है. याचिका में राहत चाही गई है कि निवारण और निगरानी संबंधी उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाए. पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने केन्द्र और राज्य सरकार को निर्देशित है कि बाघों की सुरक्षा के लिए निवारक और उपचारात्मक उपाय करें. याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जानकारी पेश की गई कि कान्हा नेशनल पार्क के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2 हजार कुत्तों का वैक्सीनेशन किया गया है.

'अन्य टाइगर रिजर्वों में भी फैल सकता है वायरस'

याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि वायरस प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में भी फैल सकता है. बाघों की सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के पास कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जाए. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने टाइगर रिजर्व में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नवंबर 2025 में आदेश जारी किए थे. इसके बावजूद भी टाइगर रिजर्व में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं हुई हैं.

इसके अलावा टाइगर रिजर्व के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा पर्याप्त फंड नहीं जारी करने का मुद्दा भी युगलपीठ के समक्ष उठाया गया. युगलपीठ ने तीनों मुद्दों पर केन्द्र और राज्य सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट अंशुमान सिंह और अधिवक्ता प्रतीक रूसिया ने पैरवी की.

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