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जबलपुर हाईकोर्ट में संजय पाठक ने बिना शर्त मांगी माफी, बोले जज को फोन लगाना मेरी गलती थी

संजय पाठक के खिलाफ कटनी के ही एक समाज सेवी आशुतोष दीक्षित ने एक याचिका दायर की थी. जिसमें संजय पाठक पर आयरन खनन के दौरान लगभग 443 करोड़ रुपए की रॉयल्टी की चोरी का आरोप लगाया है. उन पर आरोप है कि संजय पाठक यह पैसा सरकार को नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है. इसलिए आशुतोष दीक्षित ने इस मामले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से पेश किया. यह मामला जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट में सुना जाना था.

संजय पाठक पर 443 करोड़ की रॉयल्टी चोरी का आरोप है. रॉयल्टी चोरी का मुकदमा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जब आया तो उन्होंने सीधे जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन लगा दिया. इसी मामले में संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा चल रहा है. संजय पाठक बुधवार को इस मामले में कोर्ट में मौजूद रहे.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को बीजेपी विधायक संजय पाठक के मामले में आपराधिक अवमानना के मुकदमे के मामले में सुनवाई हुई पूरी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट में विधायक संजय पाठक ने माना कि जज को फोन लगाना उनकी गलती थी और वह गलती के लिए बिना शर्त माफी मांग रहे हैं.

सुनवाई के पहले संजय पाठक ने जस्टिस को लगाया था फोन

जस्टिस विशाल मिश्रा इस मामले की सुनवाई करते इसके पहले ही संजय पाठक ने जस्टिस विशाल मिश्रा को एक फोन लगाया. इस बात की जानकारी जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद कोर्ट में दी और उन्होंने कहा कि यह तरीका गलत है कि जिस कोर्ट में किसी के खिलाफ मामला चल रहा हो वह सीधे जज को फोन लगाए. इसके बाद जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को संजय पाठक के मामले से अलग कर लिया था इसके बाद यह मामला दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर हुआ.

आशुतोष दीक्षित ने कोर्ट से की थी आपराधिक अवमानना की पेशकश

रॉयल्टी चोरी का मामला दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद भी संजय पाठक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए हाई कोर्ट में आशुतोष दीक्षित ने दोबारा संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने की पेशकश की. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वत संज्ञान लिया और संजय पाठक के खिलाफ जज को फोन लगाने के मामले में कार्यवाही पर सुनवाई शुरू की.

कोर्ट ने संजय पाठक को खुद उपस्थित रहने के दिए थे आदेश

आपराधिक अवमानना के मुकदमे में बीते 2 बार की पेशी में संजय पाठक को खुद कोर्ट में रहकर मामले को सुनने के लिए कहा गया था. इस दौरान संजय पाठक ने अपने लिखित बयान में यह कहा है कि उनसे गलती से फोन लग गया था और वह इसके लिए माफी चाहते हैं.

बुधवार को फिर संजय पाठक की पेशी थी और कोर्ट में सुनवाई के दौरान वे मौजूद रहे. संजय पाठक की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने संजय पाठक का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि संजय पाठक ने जो फोन लगाया था उसमें केवल एक मिस्ड कॉल थी और एक परिचयात्मक फोन था उनकी कोई मनसा गलत नहीं थी लेकिन इसके बावजूद वह माफी चाहते हैं. मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ हुई घटना की जानकारी भी अपनी बहस के दौरान पेश की.

'अपनी गलती पर मैंने कोर्ट से बगैर शर्त मांगी माफी'

कोर्ट से निकलने के बाद संजय पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, "उनसे गलती हुई थी और वह इसके लिए माफी मांग रहे हैं. यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, इसलिए वे इस मामले में ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन उनसे गलती हुई थी और उन्होंने इसके लिए कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

संजय पाठक ने कोर्ट में माना कि उन्होंने एक मिस कॉल किया था और उसके बाद एक मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं संजय पाठक हूं. आशुतोष दीक्षित की ओर से एडवोकेट आर्यन उरमालिया का कहना है, "मिस कॉल करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन मैसेज क्यों दिया, इसके पीछे उनकी मनसा क्या थी, यह अपने आप में आपराधिक अवमानना की पुष्टि करता है." मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.