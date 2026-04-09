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दतिया बस हादसा, बीमा कंपनी की याचिका खारिज, पीड़ितों को देना होगा मुआवजा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दतिया बस हादसे पर बीमा कंपनी की याचिका खारिज की, कहा- जांच रिपोर्ट सिर्फ सुझाव, ठोस सबूत नहीं.

MP HIGH COURT GWALIOR BENCH
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 5:29 PM IST

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ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दुर्घटना बीमा को लेकर दिए दतिया मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के एक फैसले के खिलाफ लगायी गई बीमा कंपनी की याचिका खारिज कर दी है साथ ही स्पष्ट किया है कि, हादसे में मृतक के परिवार को बीमा कंपनी को मुआवजा तो देना पड़ेगा.

नवंबर 2022 में हुआ था बस हादसा, एक की हुई थी मौत

असल में मामला दतिया में करीब चार साल पहले हुए एक बस हादसे से जुड़ा है, दतिया जिले में भांडेर-दतिया रोड पर नवंबर 2022 में एक बस (MP32-P-0184)पलटी थी जिसमे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हुए थे. इस घटना के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मामला पहुंचा तो कोर्ट ने बस ड्राइवर की लापरवाही मानी और बस की बीमा कंपनी को मृतक और सभी घायलों को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया.

बीमा कंपनी ने अधिकरण के फैसले को किया हाईकोर्ट में चैलेंज

बात बीमा कंपनी पर आई तो इंश्योरेंस कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के फैसले को हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में चैलेंज करते हुए याचिका लगायी जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भी पूर्व न्यायालय के फैसले को यथावत रखते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

बीमा कंपनी ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की दी दलील

बीमा कंपनी ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के सामने दलील दी थी कि, दुर्घटना किसी अन्य बस जिसका बीमा नहीं था उससे हुआ था लेकिन उसे बचाने के लिए फर्ज़ी तरीके से बीमित बस का नंबर लिखाया गया था इसके लिए सबूत के तौर पर बीमा कंपनी के वकील ने उच्च न्यायालय में यूट्यूब वीडियो की कुछ क्लिप्स और जांच अधिकारी की रिपोर्ट पेश की थी.

हाई कोर्ट ने खारिज की बीमा कंपनी की याचिका

हाई कोर्ट वकील विश्वजीत रतोनिया ने बताया कि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबूतों की प्रमाणिकता ना होने से याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही बीमा कंपनी के वकील की ओर से पेश गवाह की गवाही भी अविश्वनीय पायी. जिसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि, निर्णय ठोस साक्ष्यों के आधार पर होता है और एक जांच अधिकारी की रिपोर्ट सुझाव मात्र होती है उसे ठोस सबूत नहीं माना जा सकता.

कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि, दुर्घटना वास्तव में उसी बस से हुई जिसका जिक्र दुर्घटना के दर्ज मर्ग में किया गया था. ऐसे में दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी को मुआवजा देना होगा. उच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण डटिए के फैसले को यथावत रखा है.

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