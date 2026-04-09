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दतिया बस हादसा, बीमा कंपनी की याचिका खारिज, पीड़ितों को देना होगा मुआवजा

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ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दुर्घटना बीमा को लेकर दिए दतिया मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के एक फैसले के खिलाफ लगायी गई बीमा कंपनी की याचिका खारिज कर दी है साथ ही स्पष्ट किया है कि, हादसे में मृतक के परिवार को बीमा कंपनी को मुआवजा तो देना पड़ेगा. नवंबर 2022 में हुआ था बस हादसा, एक की हुई थी मौत असल में मामला दतिया में करीब चार साल पहले हुए एक बस हादसे से जुड़ा है, दतिया जिले में भांडेर-दतिया रोड पर नवंबर 2022 में एक बस (MP32-P-0184)पलटी थी जिसमे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हुए थे. इस घटना के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मामला पहुंचा तो कोर्ट ने बस ड्राइवर की लापरवाही मानी और बस की बीमा कंपनी को मृतक और सभी घायलों को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया. बीमा कंपनी ने अधिकरण के फैसले को किया हाईकोर्ट में चैलेंज बात बीमा कंपनी पर आई तो इंश्योरेंस कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के फैसले को हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में चैलेंज करते हुए याचिका लगायी जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भी पूर्व न्यायालय के फैसले को यथावत रखते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया है.