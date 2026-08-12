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'सड़कों से सुरंग तक कितना खर्च हुआ', ग्वालियर हाईकोर्ट करेगा रोड क्वालिटी की जांच, धांधली से उठेगा पर्दा

नगर निगम कमिश्नर से पूछा- आपने सुरंग वाली सड़क देखी! ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच में ग्वालियर की खराब सड़कों को लेकर लगायी गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को अदालत ने नगर निगम पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. यहां तक कि हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुचे नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय से भी कोर्ट ने पूछ दिया कि उन्होंने ग्वालियर में सड़कों वाली सुरंग देखी है, हालांकि इस पर नगर निगम कमिश्नर ने कोर्ट को बताया कि, ग्वालियर के उस इलाके में स्टॉर्म वाटर निकासी के 2023 में एक लाइन डाली गई थी.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बदहाल सड़कों को लेकर कई बार नगर निगम को फटकार लगा चुका हाई कोर्ट अब खुद शहर की सड़कों की जांच कराएगा. जिसके लिए हाई कोर्ट द्वारा नगर निगम से सड़कों को लेकर पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तलब किया गया है. जिसके लिए नगर निगम को एक दिन का समय दिया गया है.

विशेष पैनल सौंपेगा हाई कोर्ट को सड़कों की रिपोर्ट

याचिककर्ता एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि, ''सड़क की गुणवत्ता को लेकर हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने खुद जांच कराने की बात कही है, जिसके लिए एक पैनल भी गठित किया है. जिसमें एक एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से और एक नगर निगम के अधिवक्ता शामिल रहेंगे. इनके साथ ही दो तकनीकी एक्सपर्ट भी इस पैनल का हिस्सा होंगे. जो सड़कों की जांच के बाद हाई कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे.''

2020 के बाद बनी सड़कों पर सरकारी खर्च का ब्योरा भी जांचेगा कोर्ट

हाई कोर्ट की ओर से करायी जा रही जांच में सड़कों की गुणवत्ता के साथ ही इन सड़कों पर हुए खर्च का ब्यौरा भी हाई कोर्ट ने तलब किया है. जिसमें नगर निगम को हर बदहाल सड़क की मेजरमेंट बुक भी हाई कोर्ट में जमा करानी होगी. इसके साथ ही 2020 के बाद बनायी गई सड़कों की सैंपलिंग भी हाई कोर्ट द्वारा गठित विशेष दल के द्वारा कराया जाएगा जिससे सड़क की गुणवत्ता का सटीक जांच हो सके. और पता चल सके कि, सड़क के लिए तय पैमानों का कितना ध्यान निर्माण के दौरान रखा गया है. उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि, जिस वक्त पैनल सड़कों की जांच करेगा उस दौरान किसी नगर निगम अधिकारी का दखल या मौजूदगी नहीं होना चाहिए.

13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता एडवोक्ट अवधेश सिंह तोमर के मुताबिक, ''नगर निगम को अगली सुनवाई के दौरान सभी मांगे गए रिकॉर्ड कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश अदालत ने दिए हैं जो आगामी 13 अगस्त को होगी. उनका कहना है कि अब खुद हाई कोर्ट सड़कों में भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोलेगा.''