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निलंबन अवधि की जल्द सुनवाई की मांग, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों ने उठाई ये मांग

इस परिपत्र में निलंबन के मामलों की हर 6 माह में समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक छोटे अपराधों में कर्मचारी को लगातार निलंबित रखने से सरकार को ही नुकसान होता है. उधर कर्मचारी संगठन ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में संबंधित कर्मचारी अधिकारी का जीवन निर्वाहन भत्ता भी बंद करने की मांग की है.

भोपाल: तीन साल से निलंबित चल रहे सरकारी कर्मचारी के निलंबन की फिर से समीक्षा किए जाने के कोर्ट के आदेश का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है. कर्मचारी संगठनों ने अब राज्य सरकार से सामान्य प्रशासन विभाग के 2013 के परिपत्र का कड़ाई से पालन किए जाने की मांग की है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 3 सालों से निलंबित चल रहे याचिकाकर्ता बृजेन्द्र सिंह यादव के मामले में अशोकनगर कलेक्टर को आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कलेक्टर को कहा है कि संबंधित मामले में निलंबन की एक बार फिर समीक्षा की जाए. कोर्ट ने अपने आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के 28 जनवरी 2013 के आदेश का हवाला दिया है.

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि कर्मचारी को फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के मामले में कार्रवाई की गई है. हालांकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि 3 जुलाई 2024 के निलंबन के बाद से अब तक उनके मामले में अब तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई. इसके लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं है और उनके निलंबन की फिर से समीक्षा की जाए.

कर्मचारी संगठन बोले भ्रष्टाचार के मामलों में बंद हो भत्ता

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा, "भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में राज्य सरकार को जीवन निर्वाहन भत्ता भी बंद करना चाहिए. इसको लेकर वे कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं. ऐसे मामलों में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर मामलों में आरोपी कर्मचारी अधिकारी के अलावा उनके परिजनों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए."

निलंबन मामले में जल्द हो सुनवाई

उमाशंकर तिवारी कहते हैं, निलंबन के मामलों में यदि मामला गंभीर नहीं है तो कर्मचारियों का निलंबन जल्द समाप्त होना चाहिए. छोटे मामलों में कर्मचारी को लंबे समय तक निलंबित रखने से शासन के कामों का ही नुकसान होता है. छोटे मामलों में 45 दिन में आरोप पत्र प्रस्तुत कर जरूरत अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे मामलों की लगातार समीक्षा होना जरूरी है, ताकि मामलों का समय सीमा में निराकरण हो सके.