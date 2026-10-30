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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिलेंगे 12 नये जज, कुल जजों की संख्या हो जायेगी 50, स्वीकृत पद हैं 53

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

जबलपुर: सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने इसी सप्ताह दूसरी बार बैठक कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज के रूप में पांच ज्यूडिशल अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी. इसके पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सोमवार को बैठक कर सात अधिवक्ता को हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किये पर अपनी मुहर लगाई गयी थी.

कॉलेजियम ने 5 न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट में जज नियुक्त किये जाने पर लगाई मुहर