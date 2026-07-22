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क्रिमनल कंटेंप्ट में हाईकोर्ट ने संजय पाठक को माना दोषी, कड़ी चेतावनी के साथ माफीनामा स्वीकार

हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा था, "विधायक ने उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया. जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं. जस्टिस विशाल मिश्रा ने पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने के निर्देश भी दिये थे. विधायक का यह कृत्य न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने तथा गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करना आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है."

कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ जनहित याचिका में कहा गया था कि बीजेपी विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले में 12 सौ करोड़ रुपये की रिकवरी का मामला हाईकोर्ट में लंबित है. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितम्बर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था।

हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा, "अवमानना ऐसी प्रकृति की नहीं है, "जिससे न्याय की प्रक्रिया में काफी रुकावट आई हो. न्यायालय ने पहले ही अनावेदक को बिना शर्त माफीनामा जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी थी." बिना शर्त माफीनामा को स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने चेतावनी देते हुए कहा, "अदालत की अवमानना करने वाले विधायक ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे और भविष्य में सावधान रहेंगे."

जबलपुर: क्रिमनल कंटेंप्ट मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक संजय पाठक को दोषी करार दिया है, साथ ही माफीनामा को स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी है.

हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को याचिका का निराकरण करते हुए मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जारी किये थे.

संजय पाठक ने पेश किया था माफी के लिए हलफनामा

आपराधिक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक की तरफ से बिना शर्त माफी मांगने के संबंध में हलफनामा पेश किया गया था. उनकी तरफ से उनके वकील ने तर्क दिया था कि आपराधिक अवमानना में दंड का प्रावधान है, जब गलती अक्षम्य हो या संबंधित व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करे. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किये थे.

अवमानना याचिका की 3 सुनवाई में उपस्थित रहे संजय पाठक

इसके बाद अवमानना याचिका पर हुई 3 सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक हाईकोर्ट के निर्देश पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे. उनकी तरफ से बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा गया कि गलती से संबंधित जज को फोन लग गया था. गलती का एहसास होते ही उन्होंने फोन काट दिया और शिष्टाचार के नाते अपना परिचय देते हुए मैसेज किया था. न्यायाधीश के साथ उनकी किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी. न्यायिक संस्थाओं के प्रति वे गहरा सम्मान और श्रद्धा रखते हैं और न्याय प्रशासन में दखल देने या उसे प्रभावित करने का कभी कोई इरादा नहीं रखते हैं.

युगलपीठ ने दोषी मानते हुए चेतावनी के साथ स्वीकार किया माफीनामा

हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा, "धारा 13 के तहत न्यायायिक अदालत की अवमानना के लिए सजा तब तक नहीं देगी, जब तक वह इस बात से संतुष्ट न हो जाएं कि अवमानना ऐसी प्रकृति की है जो न्याय की उचित प्रक्रिया में काफी हद तक बाधा डालती है, या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखती है. अवमानना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप साबित हुआ है, वह केवल हाईकोर्ट के जज से संपर्क करने की कोशिश करने का है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है."

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा, "किसी भी मामले से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति को उस जज से मिलने, फोन करने या मैसेज भेजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है या करने वाला है. अवमानना करने वाले व्यक्ति द्वारा फोन करने और मैसेज भेजने का कृत्य आपराधिक अवमानना की परिभाषा के अंतर्गत आता है." युगलपीठ ने माफीनामा कड़ी चेतावनी के साथ स्वीकार करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया.