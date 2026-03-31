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डॉक्यूमेंट्स होने पर दुष्कर्म पीड़ित की उम्र निर्धारण के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट जरुरी नहीं: हाईकोर्ट

यह आदेश देते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस आरसीएस बिसेन की युगलपीठ ने नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपियों की अपील खारिज कर दी. यह अपील नाबालिग का ऑसिफिकेशन टेस्ट नहीं करवाए जाने को लेकर दायर की गई थी.

जबलपुर: दुष्कर्म पीड़ित की उम्र पता करने के लिए उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट तभी जरूरी है जब कानून के तहत उसकी उम्र दिखाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद न हों. इस मामले में डॉक्टर की सलाह के बावजूद पुलिस का ऑसिफिकेशन टेस्ट न करवाने से मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता है.

सतना जिले में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोप में आजीवन करावास की सजा से दंडित 2 आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपीलकर्ता कैलाश कोल और कमलेश की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि डॉक्टर ने पीड़िता की मेडिकल जांच की थी और ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने की सलाह दी थी. एक्स-रे रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की उम्र 17 से 18 साल के बीच थी. इसलिए पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा मानी जानी चाहिए.

हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए सुनाया निर्णय

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस आरसीएस बिसेन की युगलपीठ ने दोनों आरोपियों की अपील खारिज कर दी. युगलपीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि "2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो पीड़िता के इस केस को सपोर्ट करते हैं कि घटना के समय उसकी उम्र 16 साल से कम थी. इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल पीड़िता की उम्र का पता लगाने के लिए काफी है. इसलिए ट्रायल कोर्ट का उन डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करना सही था. इस कारण इस केस में ऑसिफिकेशन टेस्ट जरुरी नहीं है."

कब जरुरी है ऑसिफिकेशन टेस्ट?

हाईकोर्ट जस्टिस की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि "ऑसिफिकेशन टेस्ट सिर्फ उन मामलों में जरुरी हो जाता है जहां जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के सेक्शन 94 के तहत बताए गए डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं होते हैं."

क्या होता है ऑसिफिकेशन टेस्ट?

ऑसिफिकेशन टेस्ट यानि अस्थिभवन परीक्षण एक फॉरेंसिक मेडिकल प्रक्रिया है. यह हड्डियों के विकास और उनके आपस में जुड़ने के स्तर के आधार पर किसी व्यक्ति की उम्र का अनुमान लगाने के लिए की जाती है. यह टेस्ट आमतौर पर कलाई, कोहनी या कॉलर बोन का एक्स-रे लेकर किया जाता है. यह मुख्य रूप से कानूनी मामलों में किसी व्यक्ति के नाबालिग या बालिग होने की पुष्टि के लिए कोर्ट के आदेश पर किया जाता है. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के तहत यह परीक्षण तब किया जाता है जब उम्र निर्धारण के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं.