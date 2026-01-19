ETV Bharat / state

'मैं याचिका-वाचिका से डरने वाला नहीं हूं', विजयपुर विधायक की रामनिवास रावत को खुली चुनौती

श्योपुर में विधायक मुकेश मल्होत्रा ने पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को दी खुली चुनौती, मंच से कहा जनता कह देगी तो दे दूंगा इस्तीफा.

MLA MUKESH CHALLENGE RAMNIWAS RAWAT
विजयपुर विधायक ने रामनिवास रावत की दी चुनौती (ETV Bharat)
Published : January 19, 2026 at 2:03 PM IST

Updated : January 19, 2026 at 3:51 PM IST

श्योपुर: विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. जिसमें वे पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत को मंच से खुली चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं. विधायक मुकेश मल्होत्रा कहते हुए सुनाई देते है कि "मैं याचिका से डरने वाले नहीं हूं. जब मैं विधायक नहीं था, तब भी जनता की समस्या के लिए लड़ता था और आगे भी लड़ता रहूंगा. चाहे वो मुझे विधायक पद से हटा दें." यह वीडियो सर्कुलेट होने के बाद श्योपुर सहित पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है.

गलत जानकारी देने की चल रही सुनवाई

इस राजनीतिक विवाद की शुरुआत नवंबर 2024 को विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव के रिजल्ट के बाद से हुई थी. इस चुनाव में भाजपा को झटका लगा था और कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा विजयी हुए थे. मिली हार के बाद पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें वर्तमान विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा पर आरोप लगाया थी कि उन्होंने नामांकन पत्र और चुनावी शपथ पत्र में गलत और अधूरी जानकारी दी है. यह सीधे तौर पर चुनाव आयोग की नियमावली का उल्लंघन है. इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई है.

विधायक बोले जनता कह देगी तो इस्तीफा दे दूंगा (ETV Bharat)

कलेक्टर और एसडीएम के बयान दर्ज

पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत द्वारा दायर याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी. याचिका में रामनिवास रावत ने विधायक मुकेश मल्होत्रा पर आपराधिक मामलों को छुपाने के आरोप लगाकर चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की है. इसमें श्योपुर के तत्कालीन कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल व अलीराजपुर एसडीएम मनोज गढ़वाल के बयान भी साक्ष्य सूची में दर्ज किए जा चुके हैं. प्रशासनिक अधिकारियों के बयान होने के बाद अब मामला अंतिम चरण यानी फैसले पर पहुंच चुका है.

हाई कोर्ट का जल्द आ सकता है निर्णय

इस फैसले पर श्योपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश निगाहें बनी हुई है. वहीं रामनिवास रावत को पूरा भरोसा है हाई कोर्ट याचिका का फैसला उनके पक्ष में सुना सकता है. हालांकि अब तक कोर्ट का इस याचिका पर कोई फैसला नहीं आया है. इसी मामले पर बात करते हुए कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो आगरा का बताया जा रहा है.

mla mukesh challenge Ramniwas Rawat
जनता समस्या सुनते विधायक मुकेश मल्होत्रा (ETV Bharat)

मंच पर भाजपा के मंत्री भी थे मौजूद

विधायक मंच से यह कहते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे हैं कि श्योपुर में अपनी सरकार है. भले ही में विपक्ष का विधायक हूं. हमारे बीच में दो-दो मंत्री हैं, तुरसनपाल सिंह और सीताराम आदिवासी, गुड्डी बाई आदिवासी भी जिला अध्यक्ष है. जनपद सदस्य भी हमारे समाज के हैं. अगर ये एक हो जाए तो कौन सी समस्या बचेगी. बैठक में बीजेपी के राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम आदिवासी भी दिखाई दे रहे हैं.

'जनता कहेगी तो खुद दे दूंगा इस्तीफा'

कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि "मैं रामनिवास रावत की याचिका से डरने और घबराने वाला नहीं हूं. जब मैं विधायक नहीं था, तब भी मैं जानता के लिए लड़ता था और वह विधायकी से हटवा देंगे, तब भी आदिवासियों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा. मैंने रामनिवास रावत को मैसेज कर दिया है कि आप मुझे हटाना चाहते हैं, तो 1 लाख जनता मुझसे यह कह देती है कि मुकेश मल्होत्रा इस्तीफा दे दो तो खुद ही इस्तीफा दे दूंगा." हालांकि इस संबंध में ईटीवी भारत ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है. जैसे ही कोई बात होती है, खबर को अपडेट कर प्रकाशित किया जाएगा.

Last Updated : January 19, 2026 at 3:51 PM IST

संपादक की पसंद

