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सरकारी नौकरी से निकालने पर समाप्त हो जाता है अर्जित अवकाश के नगदीकरण का अधिकार: हाईकोर्ट

सरकारी नौकरी से निकालने पर समाप्त हो जाता है अर्जित अवकाश के नगदीकरण का अधिकार ( ETV Bharat )

भोपाल के इंद्रपुरी सेक्टर निवासी प्यारेलाल रावत की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि "वह जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए आवेदन किया था. जिसे नवम्बर 2021 में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्हें धारा 420, 120 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है. जबकि सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1976 के रूल 64(1)(ब) के तहत भुगतान की गई प्रोविजनल पेंशन और ग्रेच्युटी, कार्रवाई खत्म होने पर एडजस्ट की जाती है."

जबलपुर: नौकरी से निकालने पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण के अधिकार को लेकर दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि नौकरी से निकाले जाने पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण का अधिकार समाप्त हो जाता है. एकलपीठ ने इस आदेश के साथ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के अपराध में दोषी करार दिये जाने के बाद अर्जित अवकाश नगदीकरण की याचिका पर यह फैसला सुनाया.

जल संसाधन विभाग की तरफ से कहा गया कि सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1976 के रूल 64(1)(ब) के तहत अर्जित अवकाश के नगदीकरण को निरस्त किया है. विभागीय जांच और न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सिर्फ 50 प्रतिशत पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि प्रदान की जाती है. सजा के खिलाफ कर्मचारी ने अपील दायर की है जो लंबित है. याचिकाकर्ता यदि दोषमुक्त हो जाता है तो अंतिम रिटायरमेंट बेनिफिट्स में उसे एडजस्ट किया जाएगा.

हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने सुनाया फैसला

हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि "सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1976 के रूल 64(1)(ब) के अनुसार, सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली प्रोविजनल पेंशन को उसके खिलाफ विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही पूरी होने के बाद सरकारी कर्मचारी को फाइनल रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पेमेंट करते समय एडजस्ट किया जाएगा."

सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1977 के रूल 8 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इस रूल के अनुसार सरकारी कर्मचारी का अपने क्रेडिट पर लीव का दावा डिसमिसल, रिमूवल या इस्तीफे की तारीख से खत्म हो जाएगा. किसी सरकारी कर्मचारी को डिपार्टमेंटल जांच या क्रिमिनल केस में दोषी पाए जाने के बाद सर्विस हटा दी जाती है, तो सरकारी कर्मचारी का लीव एनकैशमेंट का दावा नौकरी से निकालने या नौकरी से इस्तीफे की तारीख से खत्म हो जाएगा.

सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1977 का रूल 8(3) आगे यह भी कहता है कि कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी से निकाल दिया जाता है और अपील या रिवीजन पर वापस रखा जाता है तो वह नौकरी से निकालने या हटाने से पहले की अपनी सर्विस की छुट्टी को गिनने का हकदार होगा.

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि "विभागीय जांच या न्यायिक प्रकरण लंबित होने पर निलंबन या नौकरी से निकाला जा सकता है, ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को तभी उसका लाभ दिया जायेगा जब न्यायालय की कार्यवाही पूर्ण हो जाये."