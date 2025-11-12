ETV Bharat / state

ममता बनर्जी के सांसद भतीजे को क्या गिरफ्तारी से मिलेगी राहत? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित. आकाश विजयवर्गीय की याचिका पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट.

MAMTA BANERJEE NEPHEW ARREST WARRANT
ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर फैसला सुरक्षित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 10:07 PM IST

जबलपुर: एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदन पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये हैं. साल 2020 में कोलकाता में एक सभा में आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहने पर उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में उनके खिलाफ मानहानि का प्रकरण दायर किया था.

एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट

मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का प्रकरण दायर किया था. एमपी-एमएलए कोर्ट में नोटिस के बावजूद पेशी पर नहीं आने के कारण एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल से टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.

अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त किये जाने की मांग करते हुए सांसद अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि वह वर्तमान में सासंद हैं और उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने एमपी-एमएलए की कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने आवेदन पर विचार नहीं करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था.

कानूनी प्रावधानों के तहत आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए था. इसके बाद गैर जमानती वारंट जारी किये जाने थे. उन्होंने निवेदन किया था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो सकते है लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके आवेदन पर विचार नहीं किया.

आकाश विजयवर्गीय ने दायर की थी याचिका

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित सभा में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय को एक सभा में गुंडा कहा था. जिसके बाद आकाश विजयवर्गीय ने साल 2021 में एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में उनके खिलाफ मानहानि का प्रकरण दायर किया था. जिसकी सुनवाई एक मई 2021 से भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. इस मामले में सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ 11 अगस्त और 26 अगस्त 2025 को गिरफ्तारी वारंट जारी किये थे.

हाईकोर्ट जस्टिस ने फैसला सुरक्षित रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये हैं. याचिकाकर्ता सांसद अभिषेक बनर्जी की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट अनिल खरे और मानन अग्रवाल ने पैरवी की.

