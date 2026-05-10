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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला, कहा- मरते दम तक जेल में रहना होगा

नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी अजय वाडिवा को नर्मदापुरम जिला सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी. फांसी की सजा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी.

जबलपुर: 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सुनाई गई फांसी की सजा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया है. नर्मदापुरम जिला सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को बदलते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने कहा कि अपराधी को 25 वर्ष किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी और मरते दम तक जेल में ही रहना होगा.

फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए नर्मदापुरम जिला सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि "आरोपी की सोशल आडिट रिपोर्ट और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकरण रेयरेस्ट आफ रेयर यानी विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता.

सजा तय करते समय केवल अपराध की क्रूरता ही नहीं, बल्कि आरोपी की सामाजिक पृष्ठभूमि, व्यवहार और सुधार की संभावना पर भी विचार करना जरूरी है. आरोपी को सुधार का एक अवसर दिया जाना चाहिए. अपराधी को आजीवन कारावास की सजा में कम से कम 25 वर्ष तक किसी प्रकार की रियायत या माफी नहीं मिलेगी और उसे मृत्युपर्यंत जेल में रहना होगा."

2 जनवरी 2025 का है मामला

अभियोजन के अनुसार 2 जनवरी 2025 को नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा थाना क्षेत्र के एक गांव से 6 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी. संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपी अजय वाडिवा को हिरासत में लिया था. पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि वह बच्ची को नहर किनारे झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया. बच्ची शोर मचाने लगी तो उसका गला दबा दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. नर्मदापुरम जिला सत्र न्यायालय ने 9 अप्रैल 2025 को आरोपी को अपराधी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. इसी फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी.