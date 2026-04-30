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सिवनी हवाला कांड में DSP सहित 3 को राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई निरस्त करने का दिया आदेश

मध्य प्रदेश के चर्चित सिवनी हवाला कांड में आरोपी बनाए गए डीएसपी, हेड कॉन्सटेबल और व्यापारी के खिलाफ हुई कार्रवाई को हाईकोर्ट ने किया निरस्त.

HC RELIEF DSP SEONI HAWALA CASE
सिवनी हवाला कांड में DSP सहित 3 को राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 6:36 PM IST

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जबलपुर: बहुचर्चित सिवनी हवाला लूट कांड मामले में हॉक फोर्स के डीएसपी पंकज मिश्रा सहित 2 अन्य व्यक्तियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने घटनास्थल में मौजूद नहीं होने के कारण उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया है. एकलपीठ ने घटनास्थल में उपस्थित एक अन्य पुलिस आरक्षक के आवेदन को निरस्त कर दिया है.

सिवनी हवाला लूट कांड में आरोपी बनाने पर हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

सिवनी हवाला लूट कांड में आरोपी बनाए जाने के खिलाफ बालाघाट में पदस्थ पंकज मिश्रा, जबलपुर क्राइम ब्रांच में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद सोनी औैर कारोबारी पंजू गोस्वामी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में सिर्फ अनुमानों और अभिलेखों के आधार पर प्रकरण में उन्हें आरोपी बनाया गया है. वह घटनास्थल में उपस्थित तक नहीं थे सिर्फ फोन और बातचीत के आधार बनाकर उनके खिलाफ दुर्भावना के चलते यह कार्रवाई की गई है.

साक्ष्यों के अभाव में 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई निरस्त करने का आदेश

हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद प्रकरण में साक्ष्यों के अभाव में आरोपी बनाये जाने के कारण तीनों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने के आदेश जारी किये हैं. वहीं, आरक्षक नीरज राजपूत के आवेदन को खारिज करते हुए एकलपीठ ने कहा कि वह रेड करने वाली पार्टी का सदस्य था और लगातार एसडीओपी पूजा पांडे के संपर्क में रहा था. इस कारण उस पर की गई कार्रवाई सही है.

क्या था सिवनी हवाला कांड

अक्टूबर 2025 में सिवनी के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से लगभग तीन करोड़ रुपये की हवाला राशि जब्त होने का दावा किया था. हालांकि, बाद में यह मामला पुलिस की साजिश के रूप में सामने आया. पुलिस टीम पर आरोप लगा कि पुलिस टीम ने जब्त राशि का एक बड़ा हिस्सा लगभग 1.5 करोड़ रुपये स्वयं हड़प लिया.

इस घटना में तत्कालीन एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था. जांच के बाद बालाघाट मे पदस्थ डीएसपी पंकज मिश्रा और प्रमोद सोनी सहित एक व्यापारी को बाद में आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में इन तीनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे.

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