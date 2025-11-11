ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर मध्य प्रदेश, भोपाल-उज्जैन से लेकर चप्पे-चप्पे पर जवानों की नजर

दिल्ली में कार में ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट, भोपाल, उज्जैन, विदिशा, बुरहानपुर सहित कई जिलों में पुलिस कोना-कोना किया चेक.

MADHYA PRADESH HIGH ALERT
भोपाल-उज्जैन से लेकर चप्पे-चप्पे पर जवानों की नजर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 8:13 AM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 8:29 AM IST

4 Min Read
बुरहानपुर: सोमवार की शाम दिल दहला देने वाली खबर देश की राजधानी दिल्ली से आई. दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शाम 6 बजकर 52 मिनट पर भीषण धमाका हुआ. इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं. दिल्ली में ब्लास्ट के बाद देशभर में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है. वहीं मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों में पुलिस ने देर रात तक चेकिंग की.

मध्य प्रदेश में भी अलर्ट

दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी गई. पुलिस ने सड़क पर उतरकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है. वहीं बुरहानपुर पुलिस ने भी कमर कस ली है. सोमवार रात को बुरहानपुर पुलिस मैदान में उतरी. सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने देर रात पेट्रोलिंग की.

उज्जैन में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर (ETV Bharat)

बुरहानपुर में पुलिस की चेकिंग

थाना प्रभारियों सहित पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाल. सार्वजनिक स्थानों, मुख्य चौराहों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन सहित बस स्टैंड पर औचक चेकिंग अभियान चलाया गया. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी पुलिस की पैनी निगाह टिकी हुई है. बुरहानपुर पुलिस ने सख्त लहजे में कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों को हरगिज नहीं बख्शेंगे. उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से जिलेभर के थाना व चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में रात में पैदल फुट पेट्रोलिंग के निर्देश जारी किए थे.

MADHYA PRADESH SECURITY ALERT
छतरपुर में पुलिस की चेकिंग (ETV Bharat)

विदिशा दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग का अहम केंद्र

इसी के साथ विदिशा में को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है. राजधानी भोपाल से महज 50 किलोमीटर दूर स्थित विदिशा, दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग का अहम केंद्र है. जहां से रोजाना राजधानी, शताब्दी और अन्य सुपरफास्ट ट्रेनें गुजरती हैं. ऐसे में विदिशा रेलवे स्टेशन को संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है.

विदिशा रेलवे स्टेशन पर चेकिंग (ETV Bharat)

विदिशा रेलवे स्टेशन पर सघन जांच

अलर्ट के बाद विदिशा रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. स्टेशन पर पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमें यात्रियों और उनके सामान की बारीकी से तलाशी ली. ट्रेन के हर डिब्बे की जांच की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके. स्टेशन परिसर में डॉग स्क्वॉड और बम डिटेक्शन टीम भी सक्रिय है. प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर यात्री की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

DELHI CAR BLAST MP ALERT
खजुराहो एयरपोर्ट की बढ़ाई सुरक्षा (ETV Bharat)

एएसपी चौबे ने दी जानकारी, हर थाने को अलर्ट पर रखा

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि "जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. सभी थानों को चौकसी बढ़ाने और हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें."

DELHI RED FORT METRO BLAST
गाड़ियों की चेकिंग (ETV Bharat)

छतरपुर, खजुराहो और बागेश्वर धाम में भी चेकिंग

भोपाल, विदिशा, बुरहानपुर के साथ ही छतरपुर में भी पुलिस ने देर रात तक चेकिंग अभियान चलाया. राज्य पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए. छतरपुर एसपी अगम जैन के निर्देश पर जिले भर के थानों, चौकियों, आने-जाने वालों पर नजर रखी जा रही है. खजुराहो एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. तो वहीं छतरपुर के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम भी आने जाने वालों की जांच की जा रही है.

Last Updated : November 11, 2025 at 8:29 AM IST

