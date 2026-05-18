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सांसद हेमा मालिनी ने टेंपो में किया सफर, बृजवासियों से की ये अपील

बीजेपी सांसद हेमा मालिनी सोमवार को 10 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंचीं.

सांसद हेमा मालिनी ने किया टेंपो में सफर
सांसद हेमा मालिनी ने किया टेंपो में सफर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 5:40 PM IST

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मथुरा: बीजेपी सांसद हेमा मालिनी सोमवार को 10 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने जिला विकास समन्वय निगरानी बैठक की. हेमा मालिनी ने गर्मी में बिजली की कमी जनपद में ना हो, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए. बैठक खत्म होने के बाद सांसद हेमा मालिनी ने टेंपो में सवार होकर ईंधन की खपत कम करने के लिए ब्रजवासियों से अपील की.

जिला विकास समन्वय निगरानी बैठक; सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में चार बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें जनपद में हो रहे विकास कार्य जिला विकास समन्वय निगरानी, विद्युत आपूर्ति और नगर निगम के विकास कार्यो की समीक्षा की गई. सांसद हेमा मालिनी राज्य सभा सांसद तेजवीर सिंह के साथ बलदेव पूरन प्रकाश, मांट विधायक राजेश चौधरी मौजूद रहे.

सांसद हेमा मालिनी ने किया टेंपो में सफर (Video Credit: ETV Bharat)
जनपद में बिजली की समस्या न हो; हेमा मालिनी ने गर्मी के दिनों में जनपद में बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए. कहा कि दूरदराज से आने वाले श्रद्धालु और ब्रजवासियों को बिजली की पूर्ति पूरी की जाए, बार-बार कटौती की समस्या नहीं होनी चाहिए. नगर निगम द्वारा कराई जा रहे विकास कार्यों को लेकर सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि समय से अगर कहीं कालोनियां बन रहीं हैं तो उसके लिए सबसे पहले बिजली विभाग की अनुमति और फायर सेफ्टी उपकरण परमिशन अनिवार्य है.
बृजवासियों से की अपील: कलेक्ट मुख्यालय पर विकास कार्यों की बैठक समापन होने के बाद सांसद हेमा मालिनी ने थ्री टेंपो में सवार होकर ब्रजवासियों से अपील की. कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की खपत कम करने और सोना-चांदी ना खरीदने की जो अपील की है, उसी को मैं दोहराऊंगी. आज हम सबको मिलकर एक लड़ाई लड़नी है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए. कलेक्ट्रेट सभागार में अभी विकास कार्यो को लेकर समीक्षा बैठक की गई है. सभी ब्रजवासियों से अपील करूंगी कि ईंधन की खपत कम की जाए. इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करें, पेट्रोल डीजल बचाना होगा.

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