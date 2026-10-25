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मथुरा में 'ब्रजरज उत्सव-2026' की धूम; सांसद हेमा मालिनी ने किया नृत्य नाटिका गंगा का मंचन

मथुरा में 'ब्रजरज उत्सव-2026' की धूम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित 'ब्रजरज उत्सव-2026' का उद्घाटन धोली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड में शनिवार शाम को किया गया. प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और सांसद हेमा मालिनी ने फीता काटकर किया कार्यक्रम का उद्धाटन किया.

समां बांधने के लिए भजन सूफी गायक ईशान मिश्रा और वंदनाश्री भक्ति क्लाबिंग द्वारा गीत गाए गए. सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि इस बार गंगा का मंचन किया है. अगले वर्ष यमुना महारानी पर भी एक नाटक का मंचन करूंगी.

मथुरा में 'ब्रजरज उत्सव-2026' की धूम. (Video Credit: ETV Bharat) सांस्कृतिक संध्या का आयोजन: संध्या का आगाज प्रख्यात सूफी गायक ईशान मिश्रा ने किया. उन्होंने अपनी गायकी से महफिल में चार चांद लगा दिए. उनकी आवाज ने श्रोताओं को संगीत के रंग में सराबोर कर दिया. भक्ति से लेकर सूफियाना संगीत तक सजी शाम में तालियों की गूंज कलाकारों का उत्साह बढ़ाती रही. उनकी प्रस्तुतियों ने ब्रजरज उत्सव के इस दिन को रानी रानी के भजनों से यादगार बना दिया. राधे अलबेली सरकार, राधे-राधे जपा करो, एक राधा एक मीरा आदि प्रस्तुतियों ने भक्ति के इस उत्सव में सुफियाना रंग भर दिए. ब्रज की ख्याति प्राप्त कलाकार वंदनाश्री की प्रस्तुतियों ने भक्ति के रस में उपस्थितजनों को आनंदित कर दिया. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और ब्रज संस्कृति पर आधारित शास्त्रीय नृत्य और पारंपरिक भजनों के माध्यम से ब्रज की सांस्कृतिक विरासत को मंच पर जीवंत किया. सांस्कृतिक संध्या का आयोजन. (Photo Credit: ETV Bharat) खानपान से हस्तशिल्प तक: ब्रजरज उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेला परिसर भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा. खानपान के स्टॉलों पर चटपटे व्यंजनों और विभिन्न स्वादों का आनंद लेने के लिए लोगों की आवाजाही लगी रही. वहीं, हथकरघा और हस्तशिल्प के स्टॉलों पर भारतीय कारीगरी, पारंपरिक उत्पादों और सजावटी वस्तुओं की विविधता देखने को मिली. घरेलू उपयोग की वस्तुओं से लेकर हस्त निर्मित सामान तक की खरीदारी के लिए लोगों में उत्साह नजर आया.