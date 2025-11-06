घर से बिना हेलमेट निकले तो जेब होगी ढीली, मध्य प्रदेश पुलिस की सख्ती
मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट पहने घर से निकलना होगा मुश्किल, कटेगा चालाना, भोपाल सहित बड़े शहरों में शुरू हुई सख्ती.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 1:57 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित बड़े शहरों में दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है. भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में ऐसे सभी वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू हो गई है, जो हेलमेट नहीं लगाएंगे. अब हेलमेट न पहनने पर 300 रुपए का चालान कटवाना पड़ेगा. लगातार समझाइश के बाद गुरुवार से ऐसे सभी दो पहिया पर पीछे बैठने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं में मौतों के आंकड़ों को कम करने के लिए कार्रवाई में सख्ती शुरू की गई है.
इसलिए शुरू हुई सख्ती
मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से प्रावधान है कि टू व्हीलर पर वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है, लेकिन सख्ती अब शुरू की गई है. मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए यह सख्ती शुरू की गई है.
सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं के मामले में मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य है. जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं. साल 2023 में मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 13 हजार 798 मौतें हुई हैं.
सड़क दुर्घटनाओं में 84 फीसदी यानी 11 हजार 633 पुरुषों की एक्सीडेंट में मौत हुई है.
सड़क दुर्घटनों में मौतों के आंकड़ों में सबसे ज्यादा जानें दो पहिया से होने वाले एक्सीडेंट में जा रही हैं. प्रदेश में एक्सीडेंट में 6 हजार 764 लोगों की मौत हुई है.
साल 2024 में प्रदेश में 14791 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान गई है.
हेलमेट पहनें तो बच जाएगी जान
रिटायर्ड डीजी सुभाष अत्रे कहते हैं कि "जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. उसमें सबसे ज्यादा जानें दो पहिया वाहन चालकों की ही जाती है. वे कहते हैं ऐसा नहीं है कि विदेशों में एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन वहां दुर्घटनाओं में लोगों की जानें बहुत कम जाती हैं. दो पहिया वाहन चालक यदि हेलमेट पहने तो दुर्घटनाओं में मौतों के आंकड़े 50 फीसदी से भी कम हो जाते हैं. वे कहते हैं कि अधिकांश दो पहिया वाहन चालकों की मौत सिर में चोट लगने की वजह से ही होती है. यदि वाहन चालक और पीछे बैठने वाले हेलमेट पहने तो दुर्घटनाओं में चोट तो लगेगी, लेकिन मौत नहीं होगी."