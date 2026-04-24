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हजारीबाग में बिजली समस्या का समाधान करने में जुटे सांसद, अंडरग्राउंड केबलिंग और डीवीसी पर निर्भरता सबसे बड़ी समस्या

हजारीबाग: इन दिनों पूरे झारखंड में गर्मी का प्रकोप जारी है. गर्मी की वजह से बिजली की खपत भी बढ़ जाती है. हजारीबाग और रामगढ़ इन दोनों जिले में बिजली की कमी देखने को मिल रही है. घंटों तक बिजली गुल हो रही है. जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. इसे देखते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक की. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए?

सांसद की अध्यक्षता में बैठक

हजारीबाग और रामगढ़ जिले में बिजली की आंख मिचौली से हर कोई परेशान है. इसे देखते हुए हजारीबाग सांसद ने विभाग के वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक की. बैठक में यह बात सामने आई कि विभाग की कार्य प्रणाली के कारण लोगों को काफी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

विभागीय अधिकारियों के साथ सांसद मनीष जायसवाल (Etv bharat)

विभागीय लापरवाही भी आई सामने

हजारीबाग को 130 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता पड़ती है. कमोबेश बिजली मिल भी रही है लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण कई समस्या सामने आ रही है. सांसद ने विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी के वक्त बिजली की खपत बढ़ जाती है. इसकी तैयारी विभाग को पहले से करनी चाहिए.