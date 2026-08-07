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सीधी में भारी बारिश से लैंड स्लाइड का खतरा, 40 गांवों का संपर्क कटा, भवरसेन घाट पुल पानी से लबालब

मध्य प्रदेश की सोन नदी के पुल पर पांच इंच के करीब पानी चढ़ा. पहाड़ी से लैंडस्लाइड का खतरा और सीधी का 40 गांवों से टूटा संपर्क.

SON RIVER FLOWING OVER BRIDGE
सीधी में भारी बारिश से हालात बिगड़े (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 12:02 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 12:07 PM IST

3 Min Read
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सीधी : मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में नए वेदर सिस्टम से भारी बारिश हो रही है. इसी बीच सीधी के रामपुर नैकिन से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां भारी बारिश से भवरसेन घाट पर खतरा बढ़ गया है. एक ओर जहां सोन नदी उफान पर है, तो वहीं नदी पर बने पुल पर बारिश का पानी जमा हो गया है. इसके साथ ही पुल से लगे मिट्टी के पहाड़ भारी बारिश की वजह से फिसलने लगे हैं और लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ गई है. अगर ऐसा हुआ तो सीधी का 40 गांवों से संपर्क टूट सकता है.

भवरसेन मार्ग पर डबल खतरा

सीधी जिले के रामपुर नैकिन क्षेत्र स्थित सोन नदी के भवरसेन घाट में शुक्रवार अल सुबह से तेज बारिश जारी है. मूसलाधार बारिश के कारण सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और करीब 500 मीटर लंबे भवरसेन पुल के ऊपर पानी जमा हो गया. यह पुल सीधी मुख्यालय को रामपुर नैकिन तहसील के लगभग 40 गांवों से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है. इस पुल पर पानी भर जाने से आवागमन जोखिम भरा हो गया है. क्योंकि पुल पर कई स्थानों पर गड्ढे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा सड़क हादसा हो सकता है.

भारी बारिश से भवरसेन घाट पर बढ़ा खतरा (Etv Bharat)

भारी बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा

तेज बारिश का असर केवल पुल तक ही सीमित नहीं रहा है. भवरसेन पहाड़ी से होकर गुजरने वाली सड़क पर भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. यहां लगातार बारिश के कारण पहाड़ी की तलहटी की मिट्टी कमजोर होकर खिसकने लगी है. कई स्थानों पर मिट्टी और छोटे-बड़े पत्थर सड़क की ओर सरकते दिखाई दिए हैं.स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, जिससे सड़क पूरी तरह बंद होने के साथ लोगों के लिए भी खतरा मंडराने लगा है.

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भवरसेन घाट के पुल के करीब फिसल रही मिट्टी (Etv Bharat)

इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन लोगों को वैकल्पिक डायवर्सन मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है. साथ ही संबंधित विभाग पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल एक्शन लिया जा सके.

वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने की सलाह

इस मामले में रामपुर नैकिन थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी ने बताया, '' पहाड़ी से मिट्टी खिसकने का वीडियो भी सामने आया है. लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से इस मार्ग से यात्रा न करें. अगर यात्रा करना आवश्यक हो तो पूरी सावधानी बरतें और कहीं भी मिट्टी या मलबा गिरता दिखाई दे तो तत्काल प्रशासन या पुलिस को सूचना दें, जिससे समय रहते ही आवश्यक कदम उठाए जा सकें.''

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश आ रही आफत की बारिश, मौसम विभाग की अगले 3 दिन संभलकर रहने की चेतावनी

वहीं, शिकरगंज के स्थानीय निवासी शैलेन्द्र सिंह सेंगर ने बताया, '' क्षेत्र में मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है. पुल के ऊपर पानी बहने से सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल और पहाड़ी क्षेत्र की लगातार निगरानी कराने, चेतावनी बोर्ड लगाने और स्थायी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, जिससे बरसात के दौरान किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके''

Last Updated : August 7, 2026 at 12:07 PM IST

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