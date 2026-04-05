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किसानों पर कहर बनी अप्रैल की बारिश, श्योपुर में खेत में बेहोश हुआ किसान, ओलों ने बर्बाद की फसल

मध्य प्रदेश में शनिवार को मौसम ने अपना मिजाज बदला, तेज धूप के बाद अचानक हुई बारिश और गिरे ओले,किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद.

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किसानों पर कहर बनी अप्रैल की बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 1:24 PM IST

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शिवपुरी/श्योपुर: मध्य प्रदेश में 4 अप्रैल यानि शनिवार को मौसम ने अचानक करवट ली. गर्मी से परेशान हो रहे लोगों ठंडक महसूस हुई. एमपी के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरा. शिवपुरी में शनिवार दोपहर पहले तो तेज धूप निकली थी लेकिन शाम को बादल छाने शुरू हो गए. इसके बाद शाम करीब 6:30 पर बादल गरजने, आंधी चलने के बाद बारिश हुई. बारिश के साथ ओले भी गिरा. इसी तरह श्योपुर में भी भयंकर तूफान के बाद ओलों की बारिश होना शुरू हो गई.

बढ़ते तापमान में आई 6 डिग्री की गिरावट

शिवपुरी में तीन दिन से गर्मी रफ्तार पकड़ रही थी और पारा तेजी से बढ़ रहा था. 36 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका था. इसके बाद मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में गिरावट आ गई है. शनिवार को 31 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है. इधर न्यूनतम तापमान 19 डिग्री पर है. बताया जा रहा है कि शहर में करीब घंटे भर बारिश हुई, जिसके बाद मौसम में ठंडक घुल गई. मौसम विभाग ने बिजली कड़कने और बारिश की संभावना जताई थी. अब बारिश और ओले गिरने के बाद गर्मी अपना और तेजी से असर दिखा सकती है.

श्योपुर में बारिश से फसल बर्बाद (ETV Bharat)

तेज बारिश हुई तो हो सकता है नुकसान

अभी जिले में किसानों की गेहूं की फसल खेतों में खड़ी तो कहीं कटी पड़ी है. अगर तेज बारिश और ओले गिरे तो किसानों को नुकसान हो सकता है. करीब चार लाख हेक्टेयर में किसानों की इस बार गेहूं, चना सरसों की फसल की थी. सरसों और चना तो किसानों को घर पहुंच गया, लेकिन गेहूं अभी कुछ किसानों के खेतों में ही है. जिसे घर पहुंचने में दो से चार दिन और लग सकते हैं. इधर बारिश के बाद तेज हवा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

इन गांव में भी गिरे ओले

रन्नौद क्षेत्र के माढ़ा गणेशखेड़ा, डगपिपरी, देहरदा, गुरूकुदवाया, बामौरखुर्द, पिछोर-दिनारा रोड पर बमना और नांद के बीच भारी ओलावृष्टि हुई है. राई रोड पर तेज बारिश और आंधी के बीच एक बड़ा नीम का पेड़ गिर गया. इस दौरान वहां से गुजर रहा एक बाइक चालक बाल-बाल बच गया.

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घर हुआ क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

श्योपुर में बारिश से 50 गांवों की फसल बर्बाद

शिवपुरी के साथ ही श्योपुर में भी मौसम ने अपना असर दिखाया. यहां भी शनिवार की शाम अचानक मौसम बदला और भयंकर तूफान के बाद ओलों की बारिश होना शुरू हो गई. जिले के अन्नदाताओं पर शनिवार को तेज आंधी तूफान और बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि कहर बनकर टूट पड़ी है. श्योपुर, मानपुर तहसील, कराहल, वीरपुर बड़ौदा सहित विजयपुर के करीब 50 गांव गांवों की फसल बर्बाद हो गई.

खेत में किसान हुआ बेहोश

सबसे ज्यादा नुकसान तो मानपुर बगडूआ, चिमलका, मेवाड़ा,बहराबदा, जैनी, जावदेश्वर,दांतरदा सहित अन्य गांवों में हुआ है. किसानों का 80 से 100 फीसदी नुकसान हुआ है. बहराबदा का किसान हार्वेस्टर मशीन लेकर खेत पर पहुंचा, इसी दौरान उसकी आंखों के सामने ओलों का मंजर देख, उसके होश उड़ गए. वह खेत में ही बेहोश हो गया, आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. होश में आने के बाद बह एक ही बात कह रहा था कि मैं पूरी तरह से तबाह हो गया.

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श्योपुर में ओलों की बारिश (ETV Bharat)

बारिश से सब बर्बाद, कैसे चुकाएं कर्ज और करें शादी

मेवाड़ा के किसान जितेंद्र मीणा ने बताया कि "उसके ऊपर 9 लाख रुपए का बैंक का केसीसी कर्ज है. साल भर में परिवार के 3 सदस्यों की मौत का गम है. अब फसल बर्बाद होने से बैंक की वसूली, घर चलाने का संकट बढ़ गया." बगडुआ के किसान रामनरेश की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उनके 10 बीघा खेत में अब सिर्फ डंठल बचे हैं. अक्षय तृतीया पर छोटे भाई राहुल और बहन की शादी तय है, जिसे अब कर्ज लेकर ही संपन्न करना पड़ेगा.

SHIVPURI RAIN DESTROYED CROPS
शिवपुरी में गिरे ओले (ETV Bharat)

दुख में बदल गई खुशियां

वहीं, इसी गांव के इमामुद्दीन ने 14 बीघा जमीन भत्ते पर लेकर कुल 28 बीघा में गेहूं बोया था, लेकिन फसल पूरी तरह चौपट होने के बाद अब उन्हें जून में होने वाली अपने तीन भाइयों की शादी टालनी पड़ रही है. यही हृदयविदारक स्थिति मेवाड़ा के नागाराम मीणा और देशराज की है, जिनके घरों में 19 अप्रैल को बेटियों की शहनाइयां बजनी थी. ओलावृष्टि प्रभावित करीब 50 ऐसे किसान परिवार हैं, जिनकी खुशियां दुख में बदल गई.

वहीं कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि "श्योपुर जिले ढोढर, मानपुर, सोई, दांतरदा, सहित अनेक गांवों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. इस प्राकृतिक आपदा से गेहूं की खड़ी फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है. शासन प्रशासन विशेष अनुरोध है कि प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वेक्षण करवाकर किसानों को उचित मुआवजा जल्द प्रदान करने की व्यवस्था करें. इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह किसानों के लिए सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार हैं.

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